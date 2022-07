Ryanair nøler ikke med å true de streikende: «De sender samme type e-post etter hver streik.»

En uke etter slutten av streiken i Belgia av selskapets piloter og kabinpersonale, er situasjonen fortsatt spent hos Ryanair. Som vi vet kan andre tiltak gjennomføres denne sommeren i Belgia, men ikke bare.

Sist helg, husk, forstyrret streikene også flytrafikken i Frankrike, Italia, Spania og Portugal. Og denne helgen fikk en ny bevegelse implementert i Italia konsekvenser for noen avganger på flyplassen i Charleroi. I Spania gjorde fagforeningene også en kraftig gest, og kunngjorde nye trekk som spenner over … 12 dager, 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27. og 28. juli. Det skal bemerkes at kommende helger ikke vil bli påvirket, noe som kan spare belgiske reisende for å reise på ferie. Arbeidsforholdene til piloter og kabinansatte står fortsatt i sentrum for protestene, samt lønnskuttet som ble pålagt i begynnelsen av helsekrisen, og som ikke er gjenopprettet til i dag. Spanske fagforeninger inviterer Ryanair til «Endre situasjonen og gjenoppta forhandlinger om ny tariffavtale».

Og i Belgia? «På slutten av streiken er det opp til ledelsen å gjenoppta forhandlingene»Som Didier Lippi, fast sekretær for luftfartssektoren i det engelske nasjonalrådet, pleide å si.

Diskusjoner som ennå ikke er gjenopptatt, selv om ledelsen har kommunisert internt med sine belgiske ansatte. En e-post har nådd oss, der vi kan oppdage at Ryanair ikke nøler med å legge press på de som streiket 24., 25. og 26. juni. Spesielt kan vi lese at Ryanair anslår at 60 % av flyvningene har vært uten problemer. «For antall reisende som var på ferie for første gang på 3 år». Administrasjonen minner også de streikende om at de ikke vil få betalt for dager uten arbeid, i samsvar med belgisk arbeidslov. « imotDenne streiken koster deg ingenting annet enn penger og forsinker implementeringen av forbedringer i arbeidsforholdene dine.» Vi leser igjen.

Skyld på før du går videre til skjulte trusler. « Ingen fremgang kan gjøres med de som slår først og forhandler senere. Vi er avhengige av passasjerer som bestiller flybilletter hos oss og streikene tiltrekker dem bare andre steder og dette er skadelig for markedet vi har skapt i Belgia. Hvis dine (fagforenings)verter er innstilt på å ødelegge dette, er dette deres sak, men vil til slutt få konsekvenser for å ha mindre penger i lomma og/eller vil føre til at ledelsen tar tøffe økonomiske beslutninger når vi setter tidsplaner for vinteren 2022 og sommeren 2023 i BelgiaDen Europeiske Union. «

De sender samme type e-post etter hvert treff.puster Didier Lippi, som også husker at det blir et møte på mandag med ledelsen i Brussels Airlines, etter streiken som ble gjennomført på den siden 23., 24. og 25. juni.