Ryanair og Brussels Airlines har annonsert kansellering av flere hundre flyvninger mellom 23. og 26. juni

Ryanair begynte å kansellere rutefly denne helgen da lavprisflyselskaper og kabinansatte basert i Belgia ble bedt om å sitte stille fra 24. til 26. juni, sa Didier Lippi, Ryanairs faste sekretær. CNE. Basert på informasjonen fagforeningene kunne innhente fra sine datterselskaper, bør om lag 80 flyvninger, avganger og ankomster til sammen på Charleroi lufthavn fredag ​​24. juni og lørdag 25. juni kanselleres. Ingen informasjon var tilgjengelig for søndag 26. juni.

Ifølge en talskvinne for Brussel lufthavn skal 45 avganger og 45 innkommende fly ankomme Zaventem lufthavn i løpet av de tre dagene streiken varer, altså femten flyvninger per dag.

Ryanair-piloter og kabinansatte vil gå i streik fra 24. til 26. juni for å kreve respekt for belgisk arbeidslov og samtidig sikre en minstelønn for alle. Den vil også ramme ansatte i det irske selskapet stasjonert i andre europeiske land, i Spania (24. juni til 2. juli), Portugal (24. til 26. juni), Frankrike (25. og 26. juni) og Italia (25. juni).

Enorme kanselleringer på Brussels Airlines også

Brussels Airlines sparte ikke, parallelt ble mer enn 300 flyvninger kansellert på grunn av den planlagte streikebevegelsen i selskapet fra torsdag til og med lørdag.

På grunn av denne streiken fra pilotene og flybesetningen, vil selskapet bare kunne garantere det«Omtrent 40 % av den opprinnelige flyruten»forklart. «Kanselleringene representerer omtrent 315 flyvninger, inkludert 38 langdistanseflyvninger, og påvirker nesten 40 000 passasjerer.»Brussels Airlines detaljer i en pressemelding.

«De berørte passasjerene har blitt varslet og tilbudt et alternativ. Hvis de foretrekker å ikke reise, kan de tilbys full refusjon.» En talskvinne for selskapet, Mike Andres, fortalte AFP om billetten. Piloter, flyvertinner og flyvertinner protesterer mot mangel på ansatte og en arbeidsmengde som anses for høy, påstander som andre selskaper også må kjempe mot på bakgrunn av den plutselige gjenopptakelsen av flytrafikken.

Sinne påvirker også selskapet lav kostnad Britiske easyJet, siden den spanske føderasjonen planlegger en ni-dagers streik i juli, midt i turistsesongen, på flyplassene i Barcelona, ​​​​Malaga og Mallorca på Balearene.