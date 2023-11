Ryanair-passasjerer ble overlatt til seg selv på Liège lufthavn på grunn av uværet

Tre Ryanair-flyvninger ble omdirigert til Liège lufthavn sist torsdag på grunn av voldsom vind i Paris. I alt ble nesten 500 passasjerer overlatt til seg selv. Faktisk måtte Aviapartner finne busser til passasjerene, men Halloween-ferien gjorde oppgaven vanskelig. Den franske avisen meldte at noen reisende da valgte å ta en taxi for å returnere til Frankrike.Picard er en kurer«

På stedet, på flyplassen, var det ingen planer om å ønske dem velkommen, på grunn av mangelen på handelsavtaler. Avisen forklarer at flyselskapet ikke kommuniserte med sine passasjerer om situasjonen bortsett fra sporadisk via tekstmeldinger eller e-post. Det var flyplasspersonalet som informerte reisende om at tre busser ville stå klare til å ta dem til Paris.

Bare ett fly dukket opp, og det ble kapret, og etterlot hundrevis av passasjerer på transitt i Liège lufthavn alene. Siden togene også opplevde forstyrrelser, tok passasjerene resten av turen med taxi eller Uber. Etter lange timer med venting ble tre busser med en kapasitet på 80 personer endelig chartret mot Beauvais flyplass.

