Ryanair-sjef Michael O’Leary, et offer for Brussel-utvidelsen, kunngjør nye vinterruter

Tar ble lagt på Ryanairs hode torsdag. Et initiativ som vil komme fra miljøaktivister, parallelt med sterke sosiale spenninger. Pilotene varslet også streik i midten av september. Lederen holdt en pressekonferanse på Berlaymont Hotel og dro til EU-kommisjonen for å symbolsk uttrykke sin misnøye med fagforeningene, noe han gjorde med restene av kaken i ansiktet. Han kommenterte etter hendelsen «Godt gjort.»

«Jeg har aldri hatt en så varm velkomst. Dessverre var de miljøvernere og kremen var syntetisk. Jeg inviterer passasjerer til å komme til Irland hvor kremen er bedre!Han reagerte senere, uten å miste følelsen av nåtiden.Hva snur situasjonen i hans favør?

Piloter fra Belgia-baserte Ryanair kunngjorde nok en to-dagers streik

Ryanair vil lansere syv nye flyvninger fra Belgia denne vinteren og to nye fly vil ha base på Charleroi flyplass, kunngjorde administrerende direktør Michael O’Leary på en pressekonferanse i Brussel torsdag. Det ble anslått at tillegg av to fly ville skape mer enn seksti nye jobbmuligheter.

De syv nye destinasjonene for lavprisflyselskapet er Amman (Jordan), Cluj og Iasis (Romania), Milan (Italia), Nantes (Frankrike), Tirana (Albania) og Warszawa (Polen). Frekvensen på 30 linjer skal også økes.