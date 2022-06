Ryanair slo til i Spania i slutten av juni: Belgia kan følge etter

Kabinpersonalet til flyselskapet Ryanair i Spania vil være i en tilstand av teknisk feil i seks dager i slutten av juni og begynnelsen av juli: 24., 25., 26. og 30. juni og 1. og 2. juli. Andre land, inkludert Belgia, kan bli med dem på noen av disse datoene. De spanske fagforeningene USO og SITCPLA kunngjorde den seks dager lange streiken på en pressekonferanse mandag, etter at forhandlingene med ledelsen i det irske lavprisselskapet ble avbrutt.

De to fagforeningene er i samråd med fem andre fagforeninger i Belgia, Frankrike, Italia og Portugal for å koordinere mulige handlinger. Dette betyr at dersom en streik avgjøres i disse andre landene, vil det sannsynligvis skje på samme dager, eller i noen av dem.

Ryanairs flyvertinner og flyvertinner i Belgia sluttet å jobbe 22., 23. og 24. april, blant annet i protest mot mangelen på ny tariffavtale om lønn og bonuser. På flyplassene Charleroi og Zaventem ble rundt 280 flyvninger kansellert. I mellomtiden har de belgiske pilotene varslet streiken, og kabinpersonalet vil ta stilling til en ny streik i løpet av dagene som kommer.

Fagforeninger i de fem landene hadde truet med å slå det europeiske kabinpersonalet for rundt en måned siden, etter konsultasjoner i Brussel.