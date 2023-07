Ryanair-streik: 102 flyvninger kansellert denne helgen, flere kan følge, «kabinen vil nekte å jobbe med en uavhengig pilot»

Dessverre vil streiken til Ryanair-piloter med base i Belgia ha en veldig stor innvirkning på reisende. Bevegelsen, som ble kunngjort forrige fredag, kunngjorde lanseringen etter feil i forhandlingene om arbeidsforhold og lønn for piloter, som vil påvirke minst 102 flyvninger. Vi snakker om 54 flyvninger på lørdag og 48 på søndag. For nå, fordi 10 flere flyvninger planlagt til lørdag er kansellert på fredag, sammenlignet med det som ble annonsert torsdag. Så vi kan forvente flere kanselleringer til søndag av flere grunner. For det første vil noen ikke-streikende piloter ha nådd kvoten for flytimer og vil ikke kunne sette seg på flyet, selv om de skulle ønske det.

Etter det kan også flybesetningen bestemme seg for å koble fra. Ledelsen har blitt advart av fagforeninger, det er ingen tvil om å prøve å fly fly med uavhengige piloter. «Jeg snakker hovedsakelig om de falske frilanserne som kun flyr for Ryanair«, spesifiserer Didier Lippi, Permanent Secretary of English National Council. I noen tilfeller kan vi se nye flyvninger kansellert i siste liten, på lørdag eller søndag.

Som en påminnelse advarer Ryanair berørte passasjerer om kanselleringen. Hvis du ikke har mottatt noe, skal flyet ditt ta av denne helgen. I tillegg har Charleroi lufthavn gitt noen anbefalinger til reisende som har kansellert fly. «I tilfelle flyet ditt blir kansellert ber vi om at du ikke møter opp på flyplassen. Takk for at du forstårpå flyplassens hjemmeside.

I følge vår informasjon vil 7 500 til 8 000 passasjerer bli berørt av disse kansellerte flyvningene for lørdag. For søndag vil utvilsomt påvirkningen være større, og vi kan forvente et tall på 18.000 involverte passasjerer, for flyvninger som går fra eller ankommer Charleroi.