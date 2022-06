Ryanair-streik: Kaoset fortsetter på våre flyplasser, 30 000 passasjerer berørt, ikke alle advarte!

denne fredagen, Streikebevegelse varslet hos Ryanair Det vil påvirke flyplassene i Charleroi og Brussel. Dette falt sammen med streiken til piloter og kabinansatte ved Brussels AirlinesOg de neste timene vil være kaotiske for reisende, hele denne tiden Brussel lufthavn kom seg knapt etter mandagens streikDet snudde opp ned på ukens timeplan.

På et praktisk nivå kunngjorde Brussels Airlines denne uken – streiken har allerede startet denne torsdagen – kanselleringen av «Omtrent 40 % av den opprinnelige flyruten. Kanselleringene utgjør nesten 315 flyvninger, inkludert 38 langdistanseflyvninger, og berører nesten 40 000 passasjerer.Brussels Airlines detaljer i en pressemelding.Berørte passasjerer ble varslet og tilbudt en erstatning. Hvis de foretrekker å ikke reise, kan de få full refusjon«,» forklarer også Mike Andres, en talsperson for selskapet.

Klar og relativt rask kommunikasjon gitt omstendighetene, og det samme kan ikke sies om Ryanair. «I stedet for å advare kundene sine, har Ryanair begynt å fjerne flyvninger fra rutetidene. Faktisk er alle fredag- og lørdagsflyvninger kansellert, og det er ingen måte å bestille en hel serie med reiser på nettsiden deres.Didier Lippi, fast sekretær i det engelske nasjonalrådet forklarer. Etter min mening vil de avlyse de fleste søndagsturene også, men det er ikke klart. Noen kunder mottar kanselleringsvarsel, men fly er fortsatt reservert på flyplasser. Det er snakk om rundt 30 000 personer som potensielt kan rammes. Problemet er at de som kansellerte fredagens fly først ble varslet fra onsdag, og mange som dro på søndag hadde fortsatt ingen nyheter fra selskapet… Det samme gjør de igjen fra tidligere tider.«

Kansellert fly: hva er løsningene?

En situasjon der mange reisende ikke organiserer seg for å finne en erstatter, mens de som har blitt advart får tilbud om refusjon eller bytte uten kostnad på et annet fly. En e-post med unnskyldning inneholder også følgende setning:Flyet ditt er kansellert på grunn av en unødvendig streik fra en belgisk fagforening«.

«Og for ytterligere kompensasjon vil det forbli en hinderløype for passasjerer. Jeg minner om at noen fortsatt er i retten på grunn av streikene i 2018! Det er typisk Ryanair, vi går gjennom retten ikke gjennom forhandlingerfortsetter Didier Lippi.

Dette bør varsle om god stemning på de kommende møtene mellom fagforeninger og ledelse. Som en påminnelse har disse streikene blitt annonsert, både hos Ryanair og Brussels Airlines, i flere uker. Piloter, flyvertinner og flyvertinner protesterer spesielt mot de nye arbeidsvilkårene som ble pålagt siden helsekrisen: flere flyreiser, mindre hvile, og – i Ryanairs tilfelle – 20 % nedgang i lønn siden helsekrisen startet. Det opprettholdes med gjenopptakelse av aktiviteten.

Ryanairs Belgia er fortsatt ikke det eneste landet som er involvert, fordi vi snakker om en koordinert europeisk aksjon mellom europeiske konføderasjoner. Dermed kan (eller vil forekomme) bevegelser i Spania (24. juni til 2. juli), Portugal (24. til 26. juni), Frankrike (25. og 26. juni) og Italia (25. juni). Nok til å kunngjøre et stort rot for reisende som må tilbake til Belgia i løpet av de kommende dagene. «Dette er en symbolsk streikebevegelse for hele Europa og alle selskaperDidier Lippi argumenterer. Hvis vi møter slike forretningsforhold, er det fordi Ryanair er veldig kraftig og andre kopierer for å oppgradere og fortsette å eksistere. Derfor bør denne streiken gjelde hele sektoren, det er nødvendig å endre ting! Europas himmel har blitt så befriende, og det er der vi havner når han går bort.«

Felles handling vil også hindre Ryanairs ledelse i å sende utenlandsk mannskap til Belgia for å fly de havarerte flyene. «Hvis vi ser utenlandske piloter og kabinansatte gå i land i Brussel eller Charleroi, vil vi informere Arbeidstilsynet«, lansert av Didier Lippi.

Og for de neste ukene? «Det er opp til selskapene å komme tilbake til oss for å forhandle, men den spøkelsesaktige administrerende direktøren i Brussels Airlines har ennå ikke gitt noe livstegn. Og på Ryanairs side er O’Leary virkelig nødt til å få slutt på sin fornærmende retorikk…«