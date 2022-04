Ryanair-streiken: det er ikke over, sommerferien din er truet

Etter streiken i helgen er fagforeningene klare til å gå videre hvis ingenting rører seg.

I løpet av den siste helgen så mange belgiere at flyet deres ble forstyrret eller kansellert på grunn av Ryanair-flyvertinnenes streik. Omtrent halvparten av flyvningene som har avgang fra flyplassene i Brussel og Charleroi, det vil si de som skulle opereres av Belgia-baserte flyvertinner, er kansellert. En lenge planlagt streik og Ryanair prøvde å spille mot den en stund, i håp om å kansellere minimumsantallet av flyvninger til slutten. «Streiken ble godt fulgt opp, og det viser mobilisering av ansatte som er villige til å snu ting».Som Didier Lippi, fast sekretær i det engelske nasjonalrådet sier.

Og hvis fagforeningene i dag ønsker denne streiken, som ble fulgt av alle belgiske ansatte, velkommen, er det ikke et mål i seg selv. For det første ble det ikke tatt ny kontakt med ledelsen i løpet av helgen, og forhandlingene sto i stå. Som en påminnelse har fagforeninger og ansatte i flere måneder forsøkt å signere ny tariffavtale om lønn og bonus, men uten resultat. «Ryanair prøver hele tiden å tilpasse lovene, og vi har nettopp sendt dem beskjeden: Det er overDidier Lippi insisterer. Vi forhandler ikke lenger om lover, det er absurd å alltid ville omgå loven. Loven gjelder og kan ikke forhandles.«