Ryder Cup 2021: Europeerne oppfordret til å “få tallene til å telle” i kraftig video

Sergio Garcia snakker med media i forkant av sitt 10. Ryder Cup -opptreden på Whistling Straits. Bilde: Mike Ehrmann / Getty Images.

Først sett av teamet hans mandag kveld etter at de ankom Whistling Straits før de ble utgitt på sosiale medier, har videoen som mål å minne europeiske spillere om at de er en del av en elitegruppe.

Det refererer til 570 mennesker som har vært i verdensrommet, 5780 har besteg Mount Everest, 445 fotballspillere har vunnet VM, 353 europeiske friidrettsutøvere har vunnet gullmedalje ved OL og 225 mann har vunnet major.

Registrere til vårt daglige nyhetsbrev Nyhetsbrevet i kutt støyen

I kontrast vil denne ukens utgave på Whistling Straits i Wisconsin øke antallet golfspillere som representerer Storbritannia og Irland / Europa i Ryder Cup til bare 164, med hver av disse spillerne tildelt et nummer i rekkefølgen av utseende. .

Som avslørt i videoen er Bernard Gallacher nummer 68, og vinnende skotske kapteiner Sam Torrance og Colin Montgomerie fikk henholdsvis nummer 94 og nummer 106.

Levert, slik det har blitt normen for alt European Tour eller Ryder Cup Europe engasjerer seg i, i perfekt tone, har Harringtons tallspill hatt stor innvirkning på selv hans mest erfarne spillere.

“Han viste oss en video i går kveld for å sette den i sammenheng,” sa Rory McIlroy, som er nummer 144 mens han spilte i en sjette Ryder Cup. 570 mennesker har reist til verdensrommet. Jeg tror at mer enn 5000 mennesker har besteg Everest. 225 har vunnet en major for menn. Når du bryter det ned slik, er det en ganske liten gruppe, og det er flott.

“Det er en liten samling mennesker som har spilt for Europa i Ryder Cup. Jeg tror det er det som bringer oss mye sammen, og det har vært et av våre store fokuspunkter denne uken: å være her er veldig spesielt og å være en del av en Europeisk lag. Svært få mennesker kan kalle seg en europeisk Ryder Cup -spiller. “

Lee Westwood vil like Nick Faldos rekord ved å gjøre et 11. Ryder Cup -opptreden denne uken. Bilde: Mike Ehrmann / Getty Images.

Av de 12 spillerne som gjorde det i denne ukens utgave, har Lee Westwood det laveste tallet, og mottok 118 som et resultat av sin debut i 1997 og tilsvarer nå rekorden til Nick Faldo med en 11. opptreden mot amerikanerne.

“Du har en mye bedre sjanse til å gå ut i verdensrommet eller bestige Mount Everest enn å representere Europa i Ryder Cup,” sa engelskmannen. “Ja, det er noe å være veldig stolt av, å kunne ha på seg klærne med den europeiske lagkammen.”

Gitt tallet 120, sa Sergio Garcia at videoen hadde fortalt ham nøyaktig hva det betydde å representere Europa, spanjolen gjorde det for tiende gang etter å ha blitt rekordstor poengscorer gjennom tidene ved å ta byttet til 25,5 i seieren i 2018 i Paris.

“Det var veldig kraftig,” sa han om Harrington -videoen. – Jeg har alltid visst at det er veldig vanskelig å være en del av Ryder Cup -laget, men jeg visste ikke at bare et lite antall spillere hadde klart det. Det viste deg hvor vanskelig det egentlig er.

Rory McIlroy snakker med media foran den 43. Ryder Cup på Whistling Straits. Bilde: Mike Ehrmann / Getty Images.

“Det er derfor hver gang jeg er en del av et lag eller av resten av lagkameratene, derfor gir vi det den respekten det fortjener, fordi det er veldig vanskelig å være en del av det. Det er en ære, og vi behandler det slik. “

Harrington sa at ideen hadde “fungert veldig bra” og avslørte at de 164 navnene også er på en æresrulle på en vegg i det europeiske lagrommet på Whistling Straits.

“Det var en herlig måte å starte uken på,” sa ireren, som er nummer 134, før han smilte: “Vi har flere.”

Som alltid ser det ut til å være tilfelle, synes amerikanerne forvirret over hvorfor spillere fra forskjellige land, Viktor Hovland og Bernd Wiesberger gjør historie denne gangen som de første representantene for henholdsvis Norge og Østerrike, og forener seg så effektivt under europeisk flagg.

Xander Schauffele, til venstre, og Collin Morikawa er blant seks nybegynnere på Team USA for den 43. Ryder Cup på Whistling Straits. Bilde: Patrick Smith / Getty Images.

“Vi spiller for hverandre,” sa McIlroy som svar på det spørsmålet som først ble stilt denne uken, og det ble selvfølgelig forårsaket av at Europa var i topp ni ganger i de siste 12 møtene.

“Jeg tror det er det beste du kan gjøre. Du spiller for guttene ved siden av deg. Du spiller for alle som hjelper laget vårt med å prøve å vinne denne uken. Tydeligvis spiller du for ditt land og ditt kontinent, og jeg antar at turen også på en eller annen måte. Men mest av alt spiller vi for hverandre. “

Under ledelse av Steve Stricker er amerikanerne denne gangen representert av et lag som inneholder åtte spillere fra verdens 10 beste, og mens seks av de 12 er nybegynnere, inkluderer de Open -mesteren Collin Morikawa, den olympiske gullmedaljevinner Xander Schauffele og FedEx Cup. vinner Patrick Cantlay.

“Det ville være enormt,” sa McIlroy om den store prestasjonen det ville være for Europa å nå toppen søndag kveld. “Jeg synes det er enormt å vinne en hvilken som helst Ryder Cup, og det er en monumental prestasjon for alle involverte, men jeg tror at det med årene har blitt mer meningsfylt å vinne en Ryder Cup på veien.

“Vi opplevde det i 2012, som fra et europeisk perspektiv sannsynligvis er en av de beste Ryder Cup -dagene vi har hatt i historien. Jeg vil absolutt elske å ha den følelsen igjen.

“Denne turneringen spilles ikke på papir, den spilles på gress, men på papir ser du på verdensrankingen og alt, vi kommer hit som underdogs med mye mot oss, så jeg tror jeg ville gjøre det til en enda større prestasjon. “.

Selv om han innrømmer at denne hendelsen oppmuntrer ham mer enn noen annen, vil McIlroy ikke engasjere seg i det lokale publikummet og innrømme at han lærte en leksjon om det i sin enkeltkamp mot Patrick Reed på Hazeltine i 2016.

“Jeg skal prøve å spare litt energi,” sa han. “Om jeg spiller alle fem igjen, får vi se, men det er mye golf. Det er mye energi å spille og deretter prøve å slå hvem du spiller mot. Hvis du også prøver å slå mengden, virker det som en litt umulig oppgave.

“Jeg lærte ganske mye i 2016 om energisparing. Jeg følte at jeg traff en vegg i de ni siste mot Patrick den dagen, og jeg vil sørge for at det ikke skjer igjen.”

En melding fra redaktøren: