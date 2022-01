Rykonen: Transformasjon og motocross

Han vil ikke være på det offisielle Kawasaki-styret utplassert av teamet hans på MXGP, men Kimi Rக்கோikkனnen vil allerede bli lagleder.

Dekanen for Formel 1 ved 350 Grand Prix sa at han ikke hadde noen anelse om hva som ville skje i morgen på slutten av sin siste sesong i Abu Dhabi i desember.

Snømann Han var henrykt over ideen om å tilbringe mer tid med familien sin, som ivrig hadde tatt med sin lille verden på ferie til Seychellene, uten planer for den umiddelbare fremtiden.

Vi fikk imidlertid vite at han ville gå tilbake til jobben som manager for sitt eget motocross-team, som ville få offisiell status med støtte fra Kawasaki-fabrikken.

“Det er ingen hemmelighet at motocross er en stor lidenskap for meg. Kimi forklarer. Dette er ikke en hobby, men et veldig seriøst prosjekt som jeg forbinder med min kollega Andy Byron, som har tilsyn med den daglige administrasjonen. ⁇

“Laget vårt ble dannet for noen år siden, men nå som jeg har stoppet F1, kan jeg dedikere mer til det.” Han fortsetter. Vi er veldig stolte over å ha blitt valgt ut av Kawasaki og vil bringe min erfaring til den internasjonale arenaen fra et strategisk perspektiv. ⁇

Finne ut F1-sjåfører er venner I vårt galleri.

Følg F1-meldinger i sanntid F1i På Facebook Og Twitter.