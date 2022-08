Rykter om Vladimir Putins helse: bør vi ta dem på alvor?

Siden starten av krigen i Ukraina har Ryktene svirrer om Vladimir Putins helse. Nylig ble det fornyet spekulasjoner om at Kasakhstan hadde kansellert reisen og at presidenten ikke ville delta på et møte. Den falske sykdommen som den russiske lederen lider av. For Nicolas Gossett, en forsker ved Royal Higher Institute for Defence, bør vi være forsiktige i møte med disse antakelsene. «Vi har bare noen få elementer i denne filen,» fortalte han oss.

En ekspert på Russland-Eurasia stoler på CIA-direktørens tale. «Han roet seg litt ned om ryktene om Putins helse», fortsetter han. «Det er ingenting som tyder på at den russiske presidenten er syk, og vi bør ikke fokusere på det for å berolige oss selv,» forklarte han.

«Det er ikke noe bilde av president Putin publisert uten grønt lys foran»

Ifølge Nicolas Gossett kan alle disse ryktene være en del av en strategi. «Jeg lurer alltid på hvem som drar nytte av forbrytelsen … Til syvende og sist, tjener ikke det å avsløre bildet av en irrasjonell Putin regimets interesser? Det er en måte å skape en følelse av sikkerhet, uten noe å tape. Vi kan ha samme refleksjon over CIA-direktørens tale. Ved å avslutte diskusjoner om Putins helse, C» dette også En måte å fokusere på nøkkelaspekter ved militær støtte til Ukraina tjener strategiske mål på begge sider.»

Til slutt husket forskeren at bildet av den russiske presidenten var strengt kontrollert. «Vi har sett TV-programmer der Putin er anspent i stolen, med hendene på bordet. Noen mente bildene viste at den russiske presidenten hadde Parkinsons sykdom . Men hvis disse filmene går på russiske TV-kanaler, er det fordi de er sensurert. «Det er ikke noe bilde av president Putin publisert uten grønt lys foran», avslutter han.