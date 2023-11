Rymer lyver ikke: Thorgan Hazards statistikk er vanvittig

«Jeg dro for å se Thorgan Hazard på slutten av kampen og fortalte ham at han hadde en god kamp, ​​og statistisk sett var han den beste i laget. « Brian Rymer berømmet spilleren sin. Men er det rettferdig? Vi sjekket med WiseScout.

Duellenes konge

Thorgan Hazard spilte 39 dueller, og vant halvparten av dem. Lagets høyeste poengsum. I antall dueller spilt og dueller vunnet. Til sammenligning spilte hans andreplass i denne kategorien, Mario Stroykens, 31 dueller og vant 14.

Hazard ligger godt foran sentrale midtbanespillere og forsvarsspillere, selv om de brukes til topplasseringene i akkurat denne rangeringen. Hazard har vunnet flere defensive taklinger (13 av 16) enn noen av lagkameratene. Dette kan forklares med hans ønske om å hjelpe gruppen og mottrykket foreslått av Brian Rymer, som vi ser mer og mer effekten av.

Hans interception totalt (9) er mest på den offensive linjen og tredje bak Ritz (12) og Vertonghen (13).

Kalibrerte pasninger

En angriper vil alltid bomme flere pasninger enn en forsvarer. Det er mest et spørsmål om å ta risiko. Thorgan Hazard er et unntak fra regelen. Han fullførte 83 % av pasningene til tross for at han var toppscorer på laget sitt. Ytterligere bevis på at mange ballonger gikk gjennom ham. Han gjør flere totale handlinger (alle berøringene av ballen kombinert) enn noen annen Mauve.

Flere kuletap

Dribbling var brorens sterke side. Thorgan Hazard er enklere enn Eden. Han forsøkte 8 trippel til. Bare to bestod. Hans høyeste omsetning totalt: 17.