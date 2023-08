Rystet kinesisk økonomi: Bekymring men ingen panikk i markedene

De dårlige nyhetene fra Kina de siste dagene har bidratt til uroen i markedene uten å forårsake panikk, i hvert fall foreløpig. På dette tidspunktet er det ingen som forutser et katastrofescenario, selv om tilstanden til Country Garden-promotøren ser ut til å være kritisk.

Som reaksjon på den dårlige statistikken har noen angelsaksiske banker senket sine prognoser for veksten i den kinesiske økonomien til mindre enn 5 %. «JPMorgan er en av dem, men i mellomtiden vurderer den å heve BNP-vekstmålet for tredje kvartal for USA, basert på svært sterke detaljsalgsdata. Derfor beveger Kina og USA seg i motsatte retninger.bemerker Frank Francken, investeringssjef i Edmond de Rothschild (Europa).

Attraktivt alternativ

Det er tydelig at de gode nyhetene som kommer fra andre deler av verden, spesielt USA, er parallelle med de mer urovekkende nyhetene som kommer fra Beijing. Vi er ikke i en situasjon hvor alt avhenger av Kina. Det er også land som India og Saudi-Arabia som gir vekststafetter. Saudi-Arabia har tatt fatt på et gigantisk infrastrukturprogram bl.aStrategen fortsetter. Som imidlertid er forsiktig med utviklingen i aksjemarkedene. Spesielt siden det amerikanske obligasjonsmarkedet i økende grad ser ut som et attraktivt alternativ til aksjer. Realrenten (det vil si den nominelle renten som vi trekker forventet inflasjon fra) på amerikanske 10-årige obligasjoner har steget til 2 %, et nivå som ikke er nådd siden 2009.

«Som et resultat ser den amerikanske valutaen mer attraktiv ut, noe som legger ytterligere press på andre valutaer. Denne utviklingen har også fanget oppmerksomheten til aksjemarkedene. Siden begynnelsen av måneden har teknologi, bilprodusenter og uedle metaller båret hovedtyngden av korreksjonen.Franken fortsetter.

I mellomtiden forventer Deutsche Bank en rekke lettelser fra den kinesiske regjeringen, spesielt på boligmarkedet. Analytikerne er ganske sikre på lang sikt. «Den kinesiske regjeringen sender en klar melding til investorene ved å kutte prisene tidligere enn forventet, stoppe publisering av ungdomsarbeidsledighet og vurdere å eliminere stempelavgift på aksjetransaksjoner. Vi holder våre litt konstruktive synspunkter langsiktig på grunn av sannsynligvis sterkere motivasjon og lavere verdivurderingerDet bekrefter Deutsche Bank i et notat publisert 15. august.

Dominoeffekt på valutaer

Regionene som er hardest rammet av Kinas vekstsvikt, er de som eksporterer store mengder råvarer eller edle metaller. Dette retter seg mot land som Australia, Chile og Malaysia. I Europa må Tyskland også lide av denne kinesiske skyggen på grunn av det høye eksportnivået til mellomlandet. «Noen inntjeningsadvarsler – som for eksempel Siemens – er ofte forbundet med svakhet i den kinesiske økonomien.Franken bemerker.

Ifølge ham kan svekkelsen av yuanen også være for ham «dominoeffekt» på valutaene til andre land – som Japan eller Taiwan – hvis økonomier også er nært knyttet til Kina. «Det kan være en rekke valutasvekkelser av hensyn til beskyttelse av markedsandeler.han mener.