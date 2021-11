RZ600 Wi-Fi 6E-serien, AMD og MediaTek forbedrer bærbare og stasjonære tilkoblinger

MediaTek og AMD kunngjør samarbeid for å samdesigne banebrytende Wi-Fi®-løsninger, og starter med AMD RZ600-seriens Wi-Fi 6E-moduler utstyrt med MediaTeks nye Filogic 330P-kretser.

Filogic 330P-brikkesettet vil være kjernen i neste generasjon AMD Ryzen bærbare og stasjonære datamaskiner som starter i 2022, og tilbyr raske WiFi-hastigheter med lav ventetid og mindre følsomhet for interferens fra andre signaler.

For å optimalisere AMD RZ600-seriens Wi-Fi 6E-moduler, spesielt for å tilby mest mulig gjennomsiktig tilkobling, har AMD og MediaTek utviklet og sertifisert PCIe- og USB-grensesnittene for tilstands- og strømstyring. I tillegg var optimeringsarbeidet basert på stresstester og standardoverholdelse, noe som gir kortere utviklingstid for OEM-kunder. Alan Hsu, Corporate Vice President, General Manager, Smart Connectivity hos MediaTek, sier

“MediaTek er allerede ledende innen Wi-Fi i mange forskjellige bransjer, inkludert smart-TVer, rutere og stemmeassistenter. Vårt nye Filogic 330P-brikkesett utvider vår portefølje av tilkoblingsløsninger, samtidig som vi fortsetter å øke vår tilstedeværelse i PC-markedet. Med våre ultra-lav-effekt høyhastighetskretser innebygd i neste generasjons AMD-datamaskiner, vil brukere nyte sømløs tilkobling og lang batterilevetid mens de spiller, streamer eller videokonferanser.”

Saeid Moshkelani, Senior Vice President, General Manager, Customer Business Unit, AMD

«Å ha rask og pålitelig trådløs tilkobling er avgjørende, spesielt i et miljø der forbrukernes etterspørsel etter hastighet, båndbredde og ytelse skyter i været på grunn av økte videosamtaler, streaming og spill. Vi er sikre på at kombinasjonen av våre kraftige AMD Ryzen-prosessorer med MediaTeks lederskap innen avanserte tilkoblingsteknologier vil gi en utrolig opplevelse.”

MediaTek Filogic

Filogic 330P støtter de nye Wi-Fi 6 (2,4 / 5 GHz) 2×2 og 6E (6 GHz til 7,125 GHz) tilkoblingsstandarder, samt Bluetooth 5.2 (BT / BLE). Denne høyhastighetskretsen er ultrarask og tilbyr hastigheter på opptil 2,4 Gbps, inkludert støtte for det nye 6 GHz-spekteret og 160 MHz-kanalene. Kretsen inneholder også Power Amplifier (PA) og Low Noise Amplifier (LNA) teknologier. ) fra MediaTek for å optimalisere strømforbruket og redusere fotavtrykket ditt, slik at det kan integreres i bærbare datamaskiner i alle størrelser.

AMD RZ600-seriens Wi-Fi 6E-moduler utvider AMDs WiFi-funksjoner, og gir OEM-er banebrytende tilkoblingsløsninger, slik at sluttbrukere kan oppleve de siste utgitte spillene, jobbe eksternt eller ganske enkelt utføre oppgavene sine profesjonelle prosjekter.