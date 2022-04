S Parisnéchal før Paris-Roubaix: «Lefevere leide oss ikke til å ta bilder på Instagram»

«Vi har fortsatt sinnet, vi gir oss ikke!» Florian Senechal Sunday ønsker å skinne på hjemmebane i Paris-Roubaix, og hjelpe det raske alfa-vinylteamet til å fungere som en av dagracerne.

Mens det belgiske laget allerede har vunnet 18 løp siden starten av sesongen, har det kun vært 2 seire i endagsløp (Kourney-Brussel-Kourney og Milano-Torino). Veldig lite for et lag som er vant til å bare legge igjen søppelmat til motstanderne på denne tiden av året.

På en pressekonferanse torsdag, Quick-Steps sjef Patrick Lefebvre Den inviterte også sine løpere.»Omvendt«Spesielt med tanke på hva de hadde.»Ingen flere unnskyldninger » Etter en periode med sykdom og skade.

Hans racing-ord er godt integrert. «Det er sant at vi hadde et litt hardt år på Classics, men mentalt er vi fortsatt 100 %. Vi har mye press, men ofte er det presset som skaper suksessen. Vi er i midten av april. Sykling kan endre seg og Paris-Roubaix er et spesielt løp. Jeg tror vi kan fordele kortene litt på søndag«, forklarte Florian Sénéchal på Jérme Helguers» mikrofon.

Det vil slå enda mer i Arenberg-intervallet

Franskmannen tok dette «pressfoten» fra sjefen sin. «Ærlig talt, Patrick ønsker alltid å vinne. Han ansetter oss aldri til å ta bilder på Instagram. Han er tøff mot seg selv og tøff mot stab og ryttere. Det er dette presset som skaper suksess.«

Regional for arrangementet, Sénéchal på søndag påpekte for oss en av de ekstra vanskelighetene rytterne har under hjulene. «De renset Droi d’Arenberg godt i fjor. Betyr at det er et stort gap mellom steinene. Det er steiner som stikker ut, andre synker ned i bakken, noe som gjør det enda vanskeligere å treffe. Det ser ut som en sekk som omsluttes med snøring.«En større rute 95 km fra enden vil forårsake skade i Peloton.