“Så jeg det?”, “Vrivillig eller ikke?” … (Video)

«Dancing with the Stars» er et av høydepunktene i denne nye sesongen. Tayc og Fauve Hautot er også en av favorittene for den ultimate suksessen, takket være de alltid godt forberedte dansesystemene. Men ikke bare det…

Faktisk er sangeren og danseren veldig medskyldige på gulvet og bak kulissene. I et nylig intervju med Dele-Lozirs beskrev Tayc forholdet sitt til Fow som “Cuddy”. Det tok ikke lang tid å tenne fans som allerede hadde forestilt seg at ting ville gå enda lenger.

Denne fredagen 29. oktober har Fauve og Tayc gitt materiale til fans av rykter av noe slag. Under deres hektiske jive kom danseren for å kysse sangerens munn. Detaljen gikk litt upåaktet hen, men slapp ikke unna øyet til Twitter. “Frivillig eller ikke?”, “Alkymi er ikke noe spesielt, hvordan de ser på hverandre er sprøtt”, “Jeg så et kyss mellom Tayc og Fauve under tjenesten deres?”, “Fauve spør Tayc om han noen gang ble forelsket, lol vi ser deg Fauve eh … “… Mange Internett-brukere har kommentert.

Dessverre, for de som ønsker å se dette tullet gå i oppfyllelse, er forholdet mellom Fow og Tag kun profesjonelt, da danseren har vært i et forhold i mange år.