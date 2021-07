“Så mye dybde”: Nick Kyrgios roser det australske talentet i Wimbledon Wimbledon

Han kan ha vært stjernen i showet, men Nick Kyrgios var den første som hilste på en fremtredende gruppe av landsmennene sine da Wimbledon bukket for fire australske vinnere i løpet av et par timer.

Etter de store seirene til Jordan Thompson, James Duckworth og Ajla Tomljanovic på onsdag, kunne ikke Kyrgios annet enn å smile. “Vi har så mye dybde, jeg føler at når jeg blir pensjonist, legger jeg tennis i gode hender,” sa han.

“Helt sikkert [a special afternoon]. Ledet av Ash Barty, tror jeg sterkt at vi har stor dybde i australsk tennis akkurat nå. “

Hvis Kyrgios seier over Ugo Humbert var strålende, overskygget det ikke den bemerkelsesverdige innsatsen til Thompson, som kantet Norges fremvoksende stjerne Casper Ruud i en annen fem-sett klassiker, rådende 7-6 (8-6), 7-6. ( 7-3). ), 2-6, 2-6, 6-2 på litt over fire timer.

Thompson ble med i andre runde av lagkamerat Sydneysider Duckworth, som kom seg gjennom første runde for første gang på seks år med sin ettertrykkelige 6-4, 6-4, 6-1 seier over Moldovan Radu Albot.

Tomljanovic, den australske nr. 2, ble også med på festen, og overvant en glidning og fall på kamppunktet mot den belgiske kvalifiseringen Greet Minnen før han reiste seg og snart avsluttet en seier 6-2, 7-6 (7-5) som ser henne bli med verdens største Barty i andre runde.

Disse suksessene utenfor retten kom sammen med noen skuffelser, spesielt for den stadig tålmodige Chris O’Connell, som deltok på en tredje dag av hans tilsynelatende uendelige regnavbrutte maraton med Gael Monfils før de falt 6-4, 2-6., 6-7 (5-7), 6-4, 4-6.

Det faktum at han hadde tatt nummer 13 til siste øyeblikk var imidlertid en betydelig forestilling.

Thompson hadde stått i kø for en andre runde uavgjort mot sin dobbeltpartner Alexei Popyrin, men i stedet vil han møte en forynget Kei Nishikori, som hadde for mye kunnskap for unge Sydney, og vant 6-4, 6-4, 6-4.

To andre australske kvinner var også korte, med Shellharbours kvalifiseringskamp Ellen Perez beseiret 6-2, 6-2 av Clara Burel, den tidligere franske junior-verdensledende som allerede hadde utslettet Queenslander Storm Sanders ‘håp i sluttspillet.

I mellomtiden ble Perths heldige taper Astra Sharma fortvilet og sa at hun hadde “druknet” ved å kaste to vinnerstillinger mot tsjekkiske Kristýna Plíšková før hun tapte 3-6, 6-4, 6-4.

Imidlertid var Kyrgios entusiasme for forestillingene smittsom. “Ender [Duckworth], Thommo … det er Thommos første kamp som vant på Wimbledon. Det er utrolig å se så mye suksess. Marc Polmans vinner runder. Det er sykt.

Og dristig [Alex Bolt, who’d won on Tuesday] … utrolig ytelse … Ja, jeg tror at australsk tennis er i gode hender for øyeblikket. “

En mann som var god nok på gresset til å ha slått Andy Murray før, den bartede Thompson hadde underlig nok aldri kommet seg forbi den første runden på fire forsøk, men 27-åringens erfaring hjalp ham med å avvise Ruuds utfordring, en av de lyseste unge mennene på turen. .

Thompson innrømmet at han hadde vært frustrert over domstolenes treghet, men overbeviste seg om å forberede seg på en kamp i ett sett etter at nordmannen kom tilbake fra to sett totalt.

“Han er en god spiller, men han har ikke hatt mye gressbanespill,” sa Thompson. “Jeg kom meg mentalt og var veldig stolt av meg selv.”

Duckworth forberedte seg på en tøff andre runde med den tidligere semifinalisten Sam Querrey etter at han brøt Albots serv seks ganger, mens Tomljanovic igjen må forbedre spillet sitt når han møter Frankrikes Alize Cornet.