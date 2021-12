“Så stjeler vi bilder?” : Mens du gjør narr av Yann Barthès Eric Zemmours kunngjøringsvideo!

Eric Zemmor har endelig formalisert sitt kandidatur til det franske presidentvalget, og hvis vi anser det som enda mer overraskende … vil den tidligere TV-spaltist som ble brukt til påstandene stå overfor et alvorlig dilemma.

Faktisk i kampanjekunngjøringsvideoen hans er det mange bilder av dramatiske aksenter, bilder, show eller dokumentarer som han ikke engang ba om den minste anerkjennelse for.

Den høyreekstreme politikeren utgir seg for å være Frankrikes frelser, og har brukt mange bilder som har gjort mange enkeltpersoner og organisasjoner sinte.

Videoen ble senere en lekeplass for programleder Yann Pardes, som var interessert i en situasjon som denne for å finne ut at filmen hans ble vist på Eric Zemorins video. Yann Barthès, Valérie Trierweller, Aymeric Caron, la Gaumont, Huffington Post Og Barbaras arvinger har uttrykt forargelse og ønske om å bli fjernet fra budskapet til en kandidat med ekstreme høyreorienterte synspunkter.

Quotidians programleder hadde det gøy å bruke bilder uten gjenkjennelse. “Og dårlig for lommeboken, bildene av Champions League …“, Han begynte.

Han vil da gi de astronomiske summene som skal betales av kandidaten. “Vår filmindustri anslår at mer enn 100 000 euro har blitt stjålet fra arkiver, ikke medregnet TV-bilder, rapporter eller til og med droner. Igjen ville det vært 100.000 hvis de hadde søkt om rettighetene. For nå må vi legge til tester.”

Yann Barthès nevnte senere hva showet ville gjøre med pengene. “ÅhDen har besluttet å donere pengene vi mottar fra Gemmoor til foreninger for å hjelpe innvandrere.“