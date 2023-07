Sabotasje av Nord Stream: «Spor etter eksplosiver funnet på båt»

Etterforskere fant spor av eksplosiver på en mistenkt båt som en del av en etterforskning av eksplosjonene av gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, sa de tyske, danske og svenske ambassadørene til FN i et brev til FNs sikkerhetsråd. I New York. «Under etterforskningen avslørte prøver tatt fra båten spor etter undervannseksplosiver», heter det.

Etterforskere mistenker at seilbåten ble brukt til å transportere eksplosiver brukt i rørledningssabotasjen, heter det i brevet. – For øyeblikket kan ikke identiteten til gjerningsmannen og hans motiver fastslås pålitelig, spesielt med tanke på om hendelsen var organisert av en statlig eller statlige aktører, sa de tre ambassadørene og la til at etterforskningen fortsetter.

I slutten av september ble det oppdaget fire lekkasjer i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, der russisk gass kunne tilføres Tyskland via Østersjøen. Gassrørledninger ble skadet på grunn av eksplosjon. Utslippene skjedde i internasjonalt farvann, men i de eksklusive økonomiske sonene i Danmark og Sverige. Under etterforskningen ville Tyskland ha fokusert på en innleid seilbåt som destroyerne hadde flyttet. I mars meldte flere medier at yachten ble chartret av et polsk selskap eid av to ukrainere.

