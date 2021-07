Sacha Baron Cohen saksøker cannabisfirma for å ha brukt kamp i reklame Ends & Arts News

Sacha Baron Cohen har saksøkt det amerikanske cannabisapoteket for å ha brukt sin komiske karakterkamp i sin annonse.

Den 49 år gamle britiske filmstjernen søker minst 9 millioner dollar (, 56,5 millioner) i erstatning, ifølge en søksmål som er anlagt i den amerikanske staten Massachusetts.

Han anklager metoder for solterapi for brudd på opphavsretten og uriktig fremstilling.

Annonsen beskyldte Baron Cohen for å ha blitt omtalt i kampen og sa: “Dette er flott!”

Den ble plassert på en travel motorvei i Massachusetts.

En av Corat Cohens mest berømte figurer er Borat – en bitter journalist som sårer alle han møter i de to mest berømte filmene.

Baron Cohens advokat, Solar Therapeutics, har tatt “en gamble” og håper skuespilleren ikke vil se annonsen.

Mer om Sacha Baron Cohen

Ifølge Hollywood Reporter sendte advokaten et våpenhvilebrev til et cannabisselskap.

Tavlen ble fjernet, men selskapet nektet å kompensere Baron Cohen for uautorisert bruk av hans image.

Solar Therapeutics kommenterte ikke.

I dette tilfellet sa Baron Cohen selv at han aldri brukte cannabis fordi det var et “usunt valg.”

Han sa også at han nektet å annonsere for noe produkt i USA og Storbritannia “til tross for mange muligheter”, og fryktet at det ville “svekke hans troverdighet som skuespiller og en seriøs sosial aktivist”.

Søksmålet påstår at han en gang takket nei til et tilbud på 2,9 millioner dollar om å vises i en bilannonse.

Selv om mange amerikanske stater gir grønt lys til cannabis, er det ulovlig i henhold til føderal lov.