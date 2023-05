SADC-styrke annonsert i østlige DRC

Det sørafrikanske utviklingssamfunnet (SADC) besluttet mandag (8. mai) å sende tropper for å gjenopprette fred og sikkerhet i det østlige DRC.

Avgjørelsen ble tatt på et spesielt toppmøte av medlemslandene i den subregionale organisasjonen i Windhoek, Namibia.

SADCs styrke klarte ikke å avslutte opprøret i Nord-Kivu, og EAC tok over områder som tidligere var okkupert av M23.

Den nøyaktige datoen for utplassering av denne regionale styrken og styrken til gruppen er imidlertid ikke kunngjort.

SADC anbefalte også at Kinshasa oppfyller betingelsene som er nødvendige for et toppmøte for koordinering av alle intervenerende parter og alle internasjonale aktører for å oppnå effektiv og harmonisk handling.

Namibias president Hage Geingob har oppfordret SADC til å samarbeide med EAC og andre regionale makter for å støtte den kongolesiske regjeringen.

På sin side understreket SADCs eksekutivsekretær Elias Magosi at sikkerhetssituasjonen i Øst-DRC fortsatt er en bekymring ettersom den humanitære situasjonen forverres på grunn av gjenoppblomstringen av M23 og andre væpnede grupper.

På dette toppmøtet var medlemmer av regjeringen i DRC og de væpnede styrkene i DRC (FARDC) representert. Disse inkluderer visestatsministeren, utenriksministeren, Christophe Ludundula, regional koordinator, Antipas Mbusa Nyamwizi og generaler fra FARDC ledet av øverstkommanderende generalløytnant Christian Shiwe Songesha.

SADC består av 16 land, inkludert Sør-Afrika, Angola og Tanzania.

Muayis reaksjon på å utplassere denne styrken

Hva blir mandatet til disse SADC-troppene? Vil han fornærme eller ikke? Spørsmålet ble stilt til kommunikasjonsministeren og regjeringens talsperson under hans ukentlige pressekonferanse mandag.

Lytt til Patrick Muyayas svar fra dette segmentet foreslått av Pellet Kipela MOndo.

/sites/default/files/2023-05/02._090523-pf-kinpatrickmuyaya-00-web.mp3