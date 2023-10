Saddam Husseins datter dømt for å «fremme» farens parti: «Selvfølgelig er Irak stabilt og rikt»

I følge en dom innhentet av AFP, ble 55 år gamle Raqat Saddam Hussein funnet skyldig i å «fremme aktivitetene til det forbudte Baath-partiet» ​​under et intervju han ga «til TV-kanaler i 2021».

I dagens Irak kan de som viser eller «promoterer» bilder eller slagord knyttet til det falne regimet bli gjenstand for rettslige skritt.

Dommen spesifiserte ikke hvilket intervju det var snakk om. Men det året snakket Raqat Saddam Hussein på Al-Arabiya om situasjonen i Irak da hans far Saddam Hussein styrte landet med jernhånd (1979-2003) med et enkelt parti, Baath.

«Mange har fortalt meg at vår æra virkelig er en æra av stolthet og ære,» sa han til den saudiske kanalen. «Selvfølgelig er landet stabilt og rikt.»

Raqat Saddam Hussein bor i Jordan, det samme gjør søsteren Rana. Deres brødre Oudaï og Quussaï ble drept av det amerikanske militæret i Mosul i 2003.

For flertallet av irakerne har Saddam Husseins styre i kvart århundre vært synonymt med et brutalt diktatur. Partiet hans, Baath (arabisk for oppstandelse), ble oppløst og forbudt etter invasjonen i mars 2003 ledet av amerikanske tropper og regimets fall.

Etter en ni måneder lang menneskejakt ble Saddam Hussein tatt til fange 13. desember 2003, og senere forsøkt og henrettet i Bagdad sent i 2006. På den tiden var Irak fast i en forferdelig borgerkrig som krevde dusinvis av menneskeliv. Mennesker.

I dag har Irak vendt tilbake til en viss politisk stabilitet. Men korrupsjon, nepotisme og likegyldighet plager dette hydrokarbonrike landet.