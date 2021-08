Safe Havens Freedom Talk Livestream med Shuddhashar -redaktører

Bli med i Shuddhashar-redaktør og forlegger Tutul og medredaktør Lisa Irene Knight når de gjenforteller opprinnelseshistorier, fortellinger om eksil og transformasjon og høydepunkter om Shuddhashars internasjonale nettreise som et magasin om menneskerettigheter, ytringsfrihet. Og ytringsfrihet. Direktsending på det allmenningsbaserte, peer-produserte HowlRound TV-TV-nettverket på howlround.tv fredag ​​27. august 2021 kl. 08:00 EDT (New York, UTC -4) / 13:00 BST (London, UTC) +1) / 14 : 00 CEST (Oslo, UTC +2) / 18:00 BST (Dhaka, UTC +6) / 20:00 SGT (Singapore, UTC +8).

Etter å ha reflektert over presserende spørsmål og saker knyttet til ytringsfrihet med internasjonale deltakere på Global Stream 2020 og etter de seks foregående konferansepanelene med foredragsholdere fra hele verden, fortsetter Safe Havens Freedom Talks serien med en annen viktig samtale. Shuddhashars historie handler om ungdommelig begynnelse, avbrutte drømmer og motstandskraft og kreativ besluttsomhet i møte med hindringer.

På arrangementet vil Ahmedur Rashid Chowdhury aka Tutul (Shuddhashar-redaktør, utgiver og medregissør) og Lisa Irene Knight (redaktør og meddirektør i Shuddhashar) ha en samtale.

I 1990, i Bangladesh, begynte Shuddhashar som et lite magasin og vokste senere til et forlag kjent for å trykke bøker og artikler om litteratur og kontroversielle temaer som kvinners rettigheter, homoseksualitet og LGBTIQ + -rettigheter, og rasjonalitet. Og overtro. I 2013 mottok Shuddhashar Shahid Munir Chowdhury -prisen fra Bangla Academy for Most Bestsellers. Gjennom innlegg og blogger vakte Shuddhashar oppmerksomhet fra radikale islamister som utførte mange dødelige angrep på forfattere, spesielt mellom 2013-16. Shuddhashar -redaktør Ahmedur Rashid Chowdhury (Tutul) overlevde smalt et angrep av islamister med macheter og skytevåpen som stormet kontoret hans. Fra sykehuset dro han i eksil og ble invitert til Norge som gjesteskribent for International Network of Cities of Refuge.

Om frihetssamtaler

Safe Havens Freedom Talks-serien er nært knyttet til den årlige Safe Havens globale konferansen som ble arrangert i Malmö 2013-2018; i Cape Town, Sør -Afrika i 2019; og som et kringkastingsarrangement i 2020. Freedom Talks -serien fokuserer på spørsmål knyttet til trusler mot kunstnerisk frihet, pressefrihet og immateriell arv. Gjester i Freedom Talks -serien er produktive og kunnskapsrike aktører fra den globale kunstrettighetssektoren, som kjemper for kunstnerisk frihet.

Om høyttalerne

Ahmedur Rashid Chowdhury (Tutul) er redaktør, utgiver og medredaktør for Shuddhashar. Hans diktsamling, Nil Bishe Sish Kate Thot (Plystrende gjennom den blå giften), ble utgitt i 1995. Siden han ble eksil fra Bangladesh i 2015, har han mottatt flere priser for sine aktiviteter som fremmer ytringsfrihet, inkludert den internasjonale Jeri Laber -prisen for frihet til å publisere (2016), PEN Pinter International Writer Award of Courage Award (2016, og den norske PEN Ossietzky -prisen (2018). Startet Shuddhashar på nytt som et nettmagasin i 2017.

Lisa irene caballero begynte i Shuddhashar i 2018 som redaktør og medredaktør. Hun er Alva og Beatrice Bradley professor i asiatiske studier og religion, og leder for Institutt for asiatiske studier og antropologi ved Furman University i South Carolina, USA. Hun fokuserer på sørasiatiske religioner og feministisk etnografi, og han undersøker for tiden aktivisme, sekularisme og eksil fra Bangladesh. Hun publiserte Motstridende liv: Baul -kvinner i India og Bangladesh (2011) med Oxford University Press.

Støtte for

Arrangementet arrangeres av den uavhengige internasjonale NGO Safe Havens & Freedom Talks (SH * FT), gjennom samarbeid innenfor den globale Arts Rights Justice-sektoren, og med Safemuse som nådig støtter som deres mentororganisasjon i oppkjøringsperioden. Freedom Talks er sponset av Swedish Institute.

Om HowlRound TV

HowlRound TV er et globalt prosjekt med åpen tilgang, videoarkivering og livestream, basert på allmenningen og drevet av den ideelle organisasjonen HowlRound. HowlRound TV er en gratis, delt ressurs for live samtaler og forestillinger som er relevante for scenekunst og verdenskultur. Målet er å bryte ned geografisk isolasjon, fremme ressursdeling og kollektivt utvikle vår felles kunnskap. Delta i et fellesskap av fagfelleorganisasjoner som revolusjonerer flyten av informasjon, kunnskap og tilgang på vårt felt ved å bli produsent og co-produsere med oss. Lær mer ved å besøke vår deltakelsesside. For andre forespørsler, vennligst send e -post til tv@howlround.com eller ring Vijay Mathew på +1 917.686.3185 Signal / WhatsApp. Se arkivet med videoer fra tidligere hendelser.