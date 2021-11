Safe Orthopetics kunngjør salget av 20 000-settet og suksessen med platanbærevalueringsfasen – 25.11.2021 kl. 18:06

Safe Orthopetics kunngjør salget av det 20.000. settet og suksessen med platanbærevalueringsfasen

► 11 500 operasjoner ble utført i Frankrike

► Vellykket evalueringsfase av den nye behandlingen for kompresjonsbrudd i ryggsøylen, Sycamore

Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, 25. november 2021 17:45 CET – SAFE ORTHOPEDICS (FR0013467123 – ALSAF), et selskap dedikert til design, produksjon og markedsføring av hylleteknologier for ryggkirurgi, som anses som spesielt trygt for akutte vertebrale frakturer, salget av det 20.000. settet har blitt annonsert, og evalueringsfasen av Sycamore, en ny behandling for spinal kompresjonsfrakturer (VCF) som er vellykket, har blitt annonsert.

Først av alt har Safe Orthopetics passert en viktig milepæl med å selge 20 000 sett over hele verden. Som et resultat av denne suksessen har mange pasienter blitt behandlet med den patenterte Safe Orthopedic-teknologien, som gir enorme fordeler for sykehuset, det kirurgiske teamet og pasienten.

For det andre, takket være nært samarbeid med kirurger i Frankrike og Tyskland, nærmer Safe Orthopetics seg slutten av en vellykket evalueringsfase av sin nye behandling for spinalkompresjonsfrakturer (VCF), Sycamore. Med denne fasen fullført, er Sycamore klar til å lanseres tidlig i 2022 i noen markeder.