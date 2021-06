Saga Pure kjøper aksjer i Hyon for å utvide marine hydrogenløsninger

Saga Pure kunngjorde i dag (29. juni) oppkjøpet av en eierandel på 29% i Hyon AS, et konsern med en sterk posisjon innen marine hydrogenløsninger.

Med påfølgende transaksjoner eier Saga Pure, Paddy ASA og Norwegian Hydrogen AS nå like store aksjer i selskapet.

Hyun har etablert en sterk posisjon innen maritim sektor siden 2017 og vil fremover forsøke å videreutvikle og kommersialisere hydrogen- og bunkerløsninger for havner.

Saga Pure-sjef Bjorn Simonson sa: ”Bærekraft er øverst på agendaen innen maritim sektor, og hydrogen vil spille en nøkkelrolle i fremtiden for blandinger av marint drivstoff.

– Det må opprettes en helt ny verdikjede, hvor hoveddelen er overføring av hydrogen fra havner til skip.

“Hyon utvikler for tiden løsninger for produksjon og drivstoff av hydrogenfartøy, og vi ser frem til å være en aktiv del av den videre utviklingen av disse løsningene.”

Jens Berg, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen AS, sa: ”Det er en sterk etterspørsel etter grønt hydrogen i fremtiden, og vi bygger sterk infrastruktur for både tung veitransport og maritim sektor.

“Å bli med et team av sterke partnere for å presentere Hyun som en nøkkelløsning – og teknologileverandøren gir mye mening for oss.”