Sak mot regulator kastet ut av Norges høyesterett | Lovlig

Den norske høyesterett har avvist et søksmål fra det norske datterselskapet til Kindred Group med påstand om at landets spilltilsynsmyndighet handlet grunnlovsstridig ved å innføre urimelige begrensninger på sine aktiviteter.

Høyesteretts ankepanel fant enstemmig at retten ikke hadde tilstrekkelig bevis for å behandle saken, som begynner i desember 2018 i den første utfordringen mot Kulturdepartementet.

Tranall International, et datterselskap i Trent International, som er børsnotert i Stockholm, har beskyldt regulator LotteryDelcinet for å handle utenfor loven i et forsøk på å blokkere tilbudet av online spill i landet.

Den opprinnelige søksmålet påstår at Lotterytilsinet innførte urimelige begrensninger på operatøren, inkludert å forhindre betaling mellom nettstedet og spillere og tillate et forbud mot Kindrate-applikasjoner oppført på Apple App Store i Norge. Kindred sa at dette var utenfor myndighetene som regulator.

Saken gikk tapt i kommunalretten og senere i lagmannsretten. Deretter lanserte den en utfordring i Høyesterett, der den argumenterte for at Lotterydelcinetes handlinger under departementet brøt med artikkel 1 i den norske grunnloven, som begrenser regjeringens mulighet til å utøve myndighet utenfor Norge, og bryter med internasjonal lov.

Høyesterettsrett avviste argumentet og bemerket at hvis ikke praksis ble tillatt, ville det være en unødvendig begrensning av Norges evne til å utøve makt som en suveren stat. Derfor står dommene fra Oslo byrett og lagmannsretten.

En talsmann fra Kindred kommenterte saken: “Vi erkjenner at Høyesterett har valgt å ikke behandle Tranalls anke i denne saken. Det er uheldig at Norsk spillkommisjon tar opp en rekke politiske spørsmål knyttet til tilsyn med nasjonal lovgivning utenfor den norske regionen.

“Til tross for myndighetens innsats, vil vi imidlertid understreke at vi ikke har opplevd noen endring i preferansene til norske spillere som søker underholdning ved å spille online utenfor Norge, men innen EU, få tilgang til mer varierte speltilbud og bedre kontraster. “

Landets lotteristyret (LotteryNemonda) i fjor bekreftet forbudet mot Trannel International å operere i Norge.

Lotterenanda, et uavhengig organ som regulerer klager og opererer under Kulturdepartementet, har avvist Kindretts anke mot en avgjørelse fra april 2019 fra den norske kasinotilsynsmyndigheten, Lottery-Oak Stiptelchestlcinet.

Kindrett har gitt ordre om stans i Norge etter påstander om at operatøren ulovlig målrettet mot norske soldater med merkevarer inkludert Unipet. Det tilsynelatende forbudet kom etter at LotteryDelcinet innførte gebyrforbud på Kindret-nettsteder og seks andre operatører.

En annen kjennelse i Norge tidligere denne måneden bekreftet landets eksklusive rettighetsmodell, som gir Norsk et monopol på spill i landet.

Saken har vært for Oslo tingrett og lagmannsretten for lagmannsretten siden 2018, etter at lotterioperatør Norsk Lottery AS søkte om kasinolisens i jurisdiksjonen. Det sa at monopolet på Norsk tipping var i strid med EØS-avtalen, men retten avviste denne tolkningen fordi den tillater at monopolet brukes til å sikre ansvarlig pengespill.