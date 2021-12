Salg i Norge i juni 2021 (mest strøm)

Som alle andre steder i verden stagnerte det norske bilmarkedet innen 2020. Den har kommet seg og er i en gunstig posisjon sammenlignet med 2019. Tatt i betraktning skattelettelser og modifisert infrastruktur er elbilen på vei oppover. Løveandel: 64,7 % av nye biler registrert i Norge i juni 2021 er 100 % elektriske. 20,3 % plug-in hybrider og 6,9 % hybrider. Varme, bensin og diesel har en markedsandel på henholdsvis 3,8 % og 4,4 %. I Norge, spesielt i de mest avsidesliggende områdene så langt er det ikke alle som går på strøm. Men denne endringen er åpenbar, og på toppen av oppgraderingene forlater bilflåten i dette skandinaviske oljeproduserende landet i økende grad rørledningene til bensinstasjoner.

Model 3 er et stykke unna

Teslas Model 3 mistet ledelsen i vår på grunn av leveringsbekymringer. Dette ble fikset i juni. Dette gjorde at den kunne gjenvinne førsteplassen for nye rekorder i Norge, og levere og registrere 3.196 enheter i måneden. I 2e Nivå, Ford Mustang Mac-E er 2 tommer lang med sine 1289 enheter. Så ser vi டாkoda Enrique. Så er det en hybrid som klatrer til bunnen av scenen: Toyota RAV4. Japanerne klarte å slå Volkswagen ID. 4. VW ID.3 er ikke engang på topp 10 som Nissan Leaf (9.)e) Ikke engang Audi e-tron! For å ta beslutninger om suksessen til ulike modeller og spesielt Teslas dominans, er det nødvendig å vente på at årsrapporten myker opp California-merkets distribusjonstopper.

Topp 10 (registrerte enheter)