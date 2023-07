Salget av glutenfrie produkter har doblet seg siden 2016: Er det virkelig sunnere?

For å forføre disse kundene tilbyr bakerisjef Morgane et bredt utvalg av produkter, fra sitronterte til quiche: «Vi har mange som kommer til testen, for å endre litt. De har for eksempel hørt at det fikk magen til å knase eller at det hjalp på den brennende følelsen.».

Trenden er tydelig i supermarkeder: totalt rundt hundre sertifiserte produkter, selv store forhandlere har sitt eget sortiment. Siden 2016 har salget doblet seg.

Så, et markedsføringsargument eller et faktisk helseargument?

Her er svaret fra ernæringsfysiolog Nicolas Guggenbuhl: «Å spise for mye gluten, som å spise for mye av all slags mat, kan ha negative helseeffekter. Og spise for mye. Men å si at du ikke kan spise gluten, opptil tre ganger om dagen med hovedmåltider? Er det ingen er en forsvarlig vitenskapelig grunn..

Fullstendig uttak av gluten kan ha negative konsekvenser. Marie-Astrid Amand, en registrert kostholdsekspert, råder pasientene sine til å lese etikettene nøye: «Det er ingen helseproblemer med et glutenfritt kosthold. Forutsatt at vi spiser så lite raffinerte eller kunstige produkter som mulig. Hvis vi starter med enkle produkter, som quinoaflak, ris, linser, alle disse matvarene som ikke er behandlet, vil de er veldig bra for helsen din.».

1 til 2 % av belgierne lider av glutenintoleranse

Derfor er det nødvendig å ikke være fornøyd med navnet «glutenfri». I følge økonom Pierre Alexandre Billet er dette et salgsargument for merkevarer:

«Å være et produkt fritt for gluten, uten tilsetningsstoffer, uten sukker eller annet anses av forbrukeren å være anerkjent som en kvalitetsgaranti, og dette vil han kunne snakke med, i det minste i dagens sammenheng, til samme salgspris «.

I dag lider bare 1 til 2 % av belgierne av glutenintoleranse. Hveterstatninger mangler ikke. Mais, ris eller bokhvete, restauranter tilpasser seg også.

Det positive med den «glutenfrie moten» er at den har gjort det mulig å øke antall produkter for personer som er intolerante. .