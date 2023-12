Salma av Jordan: Army Princess

Den første ble misforstått fordi kong Abdullahs kone ikke var kvalifisert for sine synspunkter. En annen intervensjon satte ting i sammenheng, med Rania fra Jordan som la merke til at støtte til det palestinske folket ikke burde være antisemitt.

Abdullah vil feire 25 års styre i januar. Stillingen til kongen av Jordan, i likhet med hans far kong Hussein tidligere, er for tiden svært svak i regionen. Det Hashemite Kingdom har en befolkning på rundt 10 millioner, inkludert nesten 2 millioner palestinske flyktninger og 2 millioner syriske flyktninger som bor i leire.

2023 er det beste feiringsåret for den jordanske kongefamilien

Dronning Rania er spesielt følsom for situasjonen i Gaza. Han ble født i 1971 i Kuwait, hvor familien hans slo seg ned i Dulkarem på Vestbredden. For noen dager siden, i selskap med prinsesse Gita, kone til kong Abdullahs fetter, ønsket dronningen av Jordan velkommen til unge palestinske kreftpasienter i Amman som ble tatt hånd om av King Hussein Cancer Center.

Senere la dronningen, som fjernet bildet hennes fra sosiale nettverk for å vise en mer diskret og svart bakgrunn i intervensjonene sine, et bilde av sin yngste datter prinsesse Salma som deltok i en militær humanitær intervensjon. I en alder av 23 ble prinsesse Salma uteksaminert fra Royal Military School i Sandhurst, England, som mange medlemmer av kongefamilien. Som andreløytnant var hun den første kvinnelige jetpiloten i landets militære. Han har også en BA i arkeologi fra University of South California.

Dronning Rania la ikke skjul på sin stolthet over at prinsesse Salma var en del av det femte oppdraget for å slippe medisinsk utstyr til den nordlige Gaza-stripen. Mens kong Abdullah økte diplomatiske kontakter i Jordan og Europa, ble kronprins Hussein mobilisert for å koordinere humanitære bakkekonvoier.