Salmar har kunngjort nok en oppkjøpsavtale. Bare 48 timer etter at lakseoppdrettsselskapet – Larry Seafood – gikk med på å kjøpe den skotske sjømatfarmen for 4 164 millioner, kunngjorde Salmar at de ville investere 80 millioner (8 6,8 millioner) for å kjøpe en 51% eierandel i fiskeriselskapet Necton Howbrook.

Necton Howbrook, basert i Smela i Midt-Norge, er en relativt ung aktør i laksebransjen. Det har to lisenser for matfiskproduksjon, men flyttingen vil markere ytterligere vekst for Salmars norske virksomhet i nærheten av noen av sine nåværende gårdsanlegg.

Salmar sa at de resterende aksjene i selskapet vil eies av Nistu3AS og Necton AS.

Det tilføyer: ”Denne transaksjonen gir mer bærekraftig vekst for svovel i nærheten av eksisterende havbruksområder rundt Smela i Midt-Norge.

“Dette vil være en god industriell løsning på problemet, som vil sikre betydelig samarbeid og ytterligere forbedre eksisterende funksjonalitet og driftseffektivitet.”

Necton Howbrook er et heleid datterselskap av Fisheries Group, et datterselskap av det veletablerte Smolan Handels Company A.S. Det startet med å avle ål før de gikk inn i laks og småbedrifter. Necton Howbrook AS (‘Necton’ betyr ‘levende skapninger’) har et sterkt fokus på teknologi og forskning og utvikling.

Selskapet har sitt eget visjonssenter og ønsker velkommen besøkende som ønsker å lære mer om livssyklusen og akvakulturhistorien til laks. Det står “Kl Vi bryr oss med neste generasjon. “

Det er et skoleprogram i Frelsesarmeen og Afrika blant dets mottakere, og det bidrar også til veldedigheten.