Salmonella: Barry Callebaut er 80 % belgisk sjokolade, 20 % globalt, og verdens største sjokoladefabrikk

Barry Callebolt. I sjokoladens verden er det navnet på alle superlativene. Gruppen, som igjen skal administrere (etter Ferrero i Arlon) salmonella problemeier den største sjokoladefabrikken i verden – Wieze-fabrikken i Øst-Flandern, som har blitt tvunget til å stenge.

Det er også verdensledende innen sin sektor. Gruppen er basert i Sveits, i Zürich, men den er av belgisk opprinnelse. Kalibo-familien var allerede i Wes. Det er en familie av bryggere, men i 1911 tok Octave (Calibut) fart i sjokoladeindustrien.

Sjokolade «dekke», sjokolade, koke sjokolade

Det var Callebaut som oppfant den såkalte «casing»-sjokoladen, en sjokolade brukt av profesjonelle, rik på kakaosmør, som smelter lettere. Det er det samme selskapet som skapte «Caltus», sjokoladetablettene, som er lettere å dosere og lagre.

I år 96 fusjonerte Callebaut med den franske Cacao Barry, oppfinneren av bakerstokken, og samtidig brød (couque) au chocolat.

Det er den største kjøperen av kakao i verden.

Så mye for en gigants historie: Konsernet er til stede i 40 land, har 64 fabrikker og sysselsetter 12 500 personer. På siden hans er Barry Callebaut stolt over å kjøpe «En av fem kakaobønner over hele verden«.»Det er den største kjøperen av kakao i verden«, forklarer Bart van Bessian, Advocacy Officer ved Oxfam Belgium,De lager det som heterSjokoladecoverture«, både for store grupper som selger under eget merke og for håndverkere, små sjokoladeprodusenter, kjeksfabrikker… Det er B2B (fra selskap til selskap)«.

20 prosent av sjokoladeproduktene er på verdensbasis, 80 prosent i Belgia

Derfor finnes Barry Callebaut i 1 av 5 sjokoladeprodukter i verden, med kunder som matgigantene Mondelez (tidligere kjent som Kraft General Foods, som særlig eier Cote d’Or, Cadbury, Milka eller Low), Nestle eller Unilever (Magnum) , Ben & Jerry…).

«Sjokolade er altfor avhengig av Barry CallebautForklarer Pierre-Alexander Billet, administrerende direktør i Gondola, en forbruker- og handelsplattform. Dette er mer tilfelle i Belgia! Hos oss er 80 prosent av all sjokolade laget av Barry Callebaut.»

Siden de fleste sjokoladeprodusenter i Belgia posisjonerer seg som belgiske sjokoladeprodusenter, må de kjøpe sin egen sjokolade i Belgia, og derfor kjøper de fleste den fra Barry Callebaut (Cargill og Belcolade -Puratos- er også til stede).

Andre fabrikker stengte

Så det er sannsynlig at virkningen av tilstedeværelsen av salmonella i Barry Callebauts gruppe er betydelig. Den sveitsiske gruppen sa at de hadde kontaktet sine 73 kunder som hadde mottatt det forurensede produktet og at ingen ennå hadde satt det på markedet, verken i Belgia eller i de andre involverte landene (Nederland, Spania, Frankrike, Polen, Kroatia, Danmark, Tyskland , Storbritannia og Italia). Så det er ingen risiko for forbrukerenBekrefter.

Men hvis forbrukeren overlever, vil ikke alle virksomheter overleve. Neuhaus må legge ned fabrikken i to til fire uker for å rengjøre og desinfisere alt. Guylian bør også stenge ned flere produksjonslinjer midlertidig av samme grunner. i følge HerlighetDet samme er tilfellet for The Belgian Chocolate Company og en fransk fabrikk i Mondelez.

Leveringsproblemer

I tillegg kan det oppstå leveringsproblemer, gitt nedleggelsen av gigantfabrikken i Wieze. I følge Chubrisco, Association of Chocolate, Praline, Biscuit and Confectionery Industries «Det vil være en effekt, det er sikkert«Sommeren er ikke høysesongen for sjokoladeforbruk,»Men i begynnelsen av juli har noen aktører allerede begynt å eksportere til for eksempel Sør-Amerika, Japan, Australia eller Kina.«Det vil avhenge av hvor lenge Barry Callebaut-anlegget er stengt.