Salmonella i Barry Callebaut-produkter: Neuhaus stanser sjokoladeproduksjonen | Helse

Caliboo Newhouse-klienten ble varslet onsdag kveld. «En stor del av den potensielt forurensede sjokoladen har allerede blitt brukt i våre fabrikker,» sa Ignace van Doorselere, administrerende direktør i Neuhaus, i DH. «Vi måtte isolere og ødelegge all berørt produksjon og inventar, men vi stengte også fabrikken vår.» Anlegget skal forbli stengt i to til fire uker, som er når det rengjøres. Selskapet håper å gjenoppta normal aktivitet i begynnelsen av august. «Heldigvis har vi lager for å garantere salg i 3-4 uker.»

I en reaksjon sendt til Belga sa talsperson Barry Callebaut at selskapet forstår at det i krisetider stilles spørsmål om timing og tilnærming. – Vi er overbevist om at informasjonsutvekslingen med Afsca (Federal Agency for the Safety of the Food Chain, red.anm.) og med kundene våre ikke kunne ha foregått raskere, sier han.