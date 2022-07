Salmonella på Barry Callebaut Factory: Opprinnelsen til kjent forurensning

Barry Callebaut fastslo, på grunnlag av en intern undersøkelse og testing fra eksterne og uavhengige laboratorier, at et parti forurenset lecitin (et råmateriale, red.anm.) var kilden til salmonella-forurensning, indikerte han tirsdag i en uttalelse. Ifølge Federal Agency for the Safety of the Food Chain er selskapet som produserer denne forurensede batchen ungarsk. Den ble flyttet til Wieze-fabrikken av et eksternt selskap. «Ingen av navnene vil bli avslørt fordi etterforskningen av kilden til forurensning pågår. Våre konklusjoner har blitt formidlet til Afsca innenfor rammen av vårt transparente og konstruktive samarbeid med sistnevnte.Kommentarer Cornell Warlop, talsperson for Barry Callebaut.

«Denne utviklingen er et viktig skritt for Barry Callebaut i å bestemme det endelige ansvaret for denne forurensningen.. «

Afsca på sin side bemerker at partiet kommer fra en soyalecitinprodusent i Ungarn. Derfor sendte byrået en advarsel via det europeiske RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), ifølge sin talsperson Helen Ponty.

Produksjonen til den belgisk-sveitsiske sjokoladeprodusenten stoppet sist torsdag etter at det ble påvist salmonella i ett parti. Alle sjokoladeplater produsert etter lørdag 25. juni er forbudt umiddelbart.

Det stoppet ikke Neuhaus, en kunde av Barry Callebaut, fra å måtte stanse produksjonen og ødelegge 80 tonn sjokolade, sa administrerende direktør Ignace Van Doorselaere ved DH.

