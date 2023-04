Salvador Dalí-litografiene hans gir ham 1700 euro, som han donerer til Society for Animal Welfare.

Showet ble sendt i februar på France 2. Showet ble faktisk spilt inn i begynnelsen av oktober.Han forklarer oss Kolleger av L’Ardennais . » Det er en En stor oppdagelse for meg å tilbringe en hel dag i studio i Paris-regionen. Da han ble signert av Mester Dali for å tilby 12 av litografiene sine på den lille skjermen på disse stjerneauksjonene, må innsatsen tross alt ha vært sjenerøs. « Jeg er interessert i samtidskunst og jeg er interessert i auksjoner. Han sier. » Jeg er en dyreempat og har lenge tenkt på å gjøre et trekk. »

Kjøpt 1700 euro av en av de profesjonelle kjøperne, donerte kandidaten til League for Community and Animal Welfare (Lisa).

Så Anthony vil leve den oppslukende opplevelsen av å filme et TV-program for en god sak.

« Alt er godt organisert, vi går gjennom fagkompetanse, salg og deretter de uunngåelige kommentarene, obligatoriske passasjene av showet. Uansett er det supert Et team som er med oss ​​hele veien «, sier Anthony til franske medier. Møtet med stjerneprogramlederen Sophie Davant vil til og med finne sted i privatlivet til lunsj. Utover mediedekningen, som en god forretningsmann, tenkte Anthony også på pengeskuffen og hadde til hensikt å bringe tilbake et fint redeegg: « Litografien var ufullstendig og jeg hadde satt meg 1500 euro. Så jeg aksepterte budet på 1700 euro. »

Sabrina, president for League for Community and Animal Welfare (Lisa), tok gladelig imot Anthonys sjekk denne uken. « Det er veldig generøst fra hans side, heldigvis har vi folk som tenker på dyr, for foreningen vår lever i bunn og grunn av donasjoner ».