Salvatore Adamo, Good Dough – Liberation

Utvilsomt et tegn på lang levetid, fortsetter listen over «overdrevne» utøvere ekskludert fra den opphetede debatten om pensjonsreformen å vokse. Etter det vil vi legge merke til at ikke alle akrobater er laget av samme tre, og uten å prøve å etablere noen nominell interesse, er noen raskere enn andre. I likhet med Salvatore Adamo, cruiser han mot sin 80-årsdag (siden han ble født 1. november) uten synlige tegn på slitasje og fortsetter å trekke lidenskapelige folkemengder over galaksen. «På seks språk, pluss japansk, er etter 38 opphold bare tull», Bekrefter varig avgudsdyrkelse. I går i Tyrkia, i dag i Quebec, og ofte i Frankrike, har den italiensk-belgiske premieren på musikkscenen tatt færre sammentrekninger enn å bidra til å forlenge fanfaren.

Her er i det minste refleksjonen vi fikk på slutten av en to og en halv times omvisning i en advarselshistorie på Vance i begynnelsen av april. Som en del av Les Emancipés-festivalen hyllet unge mennesker fra Morbihan den nydegenererte Zaho de Sagazan, mens 1960-tallets Benoîts fremkalte strømninger opp til ritornellos. , i sin ungdom, hadde kallenavnet Jack Prell «The Gentle Gardener of Love». Og slik fortsetter det