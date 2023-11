Salvatore Adamo utsetter konsertene sine igjen: har helsen hans endret seg?

1. november ble Salvatore Adamo tvunget til å kansellere en stor konsert planlagt for hans 80-årsdag i det gamle Belgia. Sangeren slet med å gjenvinne pustekapasiteten etter å ha lidd av lungetetthet i Paris for noen uker siden. Fra nå av er tolken til «Tombe la neige» tvunget til å utsette alle datoer for denne desember. hvordan er han

I midten av oktober, rett før en konsert var planlagt på Grand Rex, ble Salvatore Adamo syk i Paris. Umiddelbart diagnostiserte legene en lungeemboli. Sangeren vil begynne å utsette alle sine planlagte datoer i små trinn. En perfeksjonist, og ivrig etter å glede publikummet sitt, tror han kan gå tilbake til scenen hver gang.

Men under øvingen ble det klart at han ikke var klar til å opptre på to timer til. «En halvtime senere var jeg allerede tungpustenHan forklarte i en video for å forklare utsettelsen av konserten hans 1. november i Brussel.

Fysioterapeut på showet