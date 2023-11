Salvatore Adamos triste bursdag, abonnerte helseproblemer: Et tilbakeblikk på reisen til en fantastisk person

Ja, men nå, etter å ha utsatt flere datoer i Frankrike og Mons, falt dommen på slutten av dagen tirsdag: det blir ingen konsert i AB. Det er heller ikke på Cirque Royale 4. november. Begge konsertene er utsatt til 2024.

Salvatore Adamo avlyser sine to konserter i Brussel i siste liten: «Ønsket om å møte deg snart gjør meg litt håpefull»

Pressemeldingen forklarer at Adamo lider av lungetetthet og ikke er helt frisk for å bekrefte møtene sine med publikum i Brussel. «Ønsket om å finne deg så snart som mulig ga meg litt håp. Jeg trenger litt mer hvile […] Naturen kan ikke tvinges»Han sa i et håndskrevet notat lagt ut på Facebook-siden hans.

Et håndskrevet brev av Adamo på Facebook-siden hans. ©Skjermbilde Facebook/Adamo

Men under de første kanselleringene påpekte manageren hans at det ikke var noe alvorlig, Adamo tilskrev det israelsk-palestinske budskapet til «stresset» knyttet til sangen hans «Inj’Allah» … Merk at denne tittelen er en av sangerens største hits. , ble skrevet i 1966 – før seksdagerskrigen mellom arabiske stater og Israel – men den ble forbudt i de fleste arabiske land, som ble ansett som pro-Israel.

Et mirakel

Når det gjelder helseproblemer, er Salvador Adamo aldri immun. Tidligere på året tvang vokalproblemer ham til å avlyse flere konserter. Tvilsomt: Et stemmebåndsproblem etter å ha pustet inn tåregass på sidelinjen av en demonstrasjon i Chile. Resultat: midlertidig apné og restitusjonsperiode. Han beskrev en spent situasjon.

I 2019 var hikken svært alvorlig og forårsaket en forferdelig frykt for sangerens stemme. Adamo led av en sulcus, en sprekk i stemmebåndene. Han ble operert og ble tvunget til å være stille i 3 måneder.

Hvis stemmeproblemene hans er nylige, har andre mer alvorlige helseulykker rammet ham tidligere. I 2004 fikk han et hjerneslag som førte til at han lå i koma. Senere ble han tvunget til å senke farten når det gjelder konserter. Innlagt på sykehus i 2009 bestemte han seg for å hvile etter å ha fulgt legenes råd.

På midten av 80-tallet fikk han et hjerteinfarkt i en alder av 41. Trippel koronar bypass-operasjon!

Hans møte med Beatles, hans sorg med vennene hans, hans utdannelse: Adamos upubliserte avsløringer

Til slutt kan meningitt kombinert med mastoiditt som blokkerer ryggmargen hans ikke ignoreres. Adamo var bare 7 år gammel da. Han tilbrakte 10 lange måneder på sykehus i Louvain. Han led livslange konsekvenser. I 2001, som gjest hos Thierry Artisan Alle snakker om det, og forklarer at han bare kan høre 40 % på høyre øre. På spørsmål om ikke høyresiden hans hadde blitt litt lam av denne hjernehinnebetennelsen, svarte han: «Når jeg hører mindre til høyre, snakker jeg mot det bedre hørende øret. Så munnen min er nok litt skjev. På denne måten kan jeg synge i stereo.Han spøkte.

I 2018 dedikerte Adamo sitt nye album Hvis du vet… forklarte til pleiepersonalet: «Det er et mirakel å fortsatt være her i god helse. […] Jeg skylder medisinsk profesjon mye. På slutten av min siste rekonvalesens skrev jeg «Angelettes» (en av låtene på plata, red.anm.) som en hyllest til legene.

Nesten like sterk som Beatles

Adamo har ekstraordinær lang levetid. Selv om han som 80-åring er fornøyd med å synge sine hits, fortsetter han å gi ut nye album. Ifølge kilder har hun solgt 90 til 100 millioner plater siden debuten. Det er gigantisk. I 1966 var det årets nest største selger bak The Beatles. Senere fylte han konsertsalene sine mer enn Yves Montand, Edith Piaf eller Johnny!

Hvis 70- og 80-tallet kastet ham inn i et visst mørke – bortsett fra i Japan – skylder han tilbake til Arno i 1993, på albumet. Vanskelige idioter«The Girls of the Seaside» fortsetter igjen. «Det ga meg tilbake litt troverdighet med unge publikummere. Da han forlot et studio for første gang, fortalte han meg: «Jeg elsker deg. Snart får du en overraskelse…» Det var hans cover av «Filles du bord de mer» og vi danset sammen på scenen i Brussel. Han uttrykte håp parisisk januar i fjor.