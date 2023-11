Sam Altman, leder for OpenAI og skaper av ChatGPT, fikk sparken: «Han var ikke alltid ærlig»

«Hr. Altmans avgang følger en deliberativ vurderingsprosess utført av styret, som konkluderte med at han ikke alltid var rett ut i sin kommunikasjon med styret, noe som hindret hans evne til å oppfylle sitt ansvar.» Han hadde ikke lenger «tillit til hans evne til å regissere OpenAI».

Mira Moratti, OpenAIs tekniske sjef, har blitt utnevnt til å fungere som midlertidig president i selskapet mens de venter på at den pågående prosessen for å finne en permanent etterfølger skal avsluttes. Jeg jobbet der i fem år.

Hvem er Sam Altman, medgründer av Open AI og skaper av ChatGPT?

«OpenAI var med vilje designet for å fremme vårt oppdrag: å sikre at AI kommer hele menneskeheten til gode. Rådet er fortsatt fullt forpliktet til å tjene dette oppdraget,» sa han.

Han fortsatte: «Vi er takknemlige for Sams mange bidrag til etableringen og veksten av OpenAI. Samtidig tror vi at ny styring er nødvendig fremover.»

Sam Altman, 38, svarte på X Network: «Jeg elsket tiden min på OpenAI. Det var transformerende for meg personlig, men også, håper jeg, for verden.»

Som en del av denne omorganiseringen vil styreformann Greg Brockman – en av selskapets grunnleggere – forlate denne stillingen, men forbli i staben.

«kontroll»

OpenAi ble grunnlagt på slutten av 2015, og har vært i stand til å stole på økonomisk støtte fra bemerkelsesverdige bidragsytere siden starten, inkludert LinkedIn-medgründer Reed Hoffman, investor Peter Thiel og Elon Musk.

Selskapet er finansiert av Microsoft, som har investert flere milliarder dollar i det og som har integrert denne teknologien i sine egne produkter, som søkemotoren Bing.

I en uttalelse svarte IT-giganten på nyheten om administrerende direktørs avgang: «Vi har et langvarig partnerskap med OpenAi og Microsoft er fortsatt forpliktet til Mira og Teams når vi bringer en ny æra av «AI til brukere».

«Altman har fått sparken som president for OpenAi, noe som er et sjokk, men til slutt vil Microsoft ha mer kontroll over situasjonen gitt sin eierandel» i selskapets egenkapital, skrev Wedbush-analytiker Dan Ives på X (tidligere Twitter).

Han la til: «Han var avgjørende for å få plattformen dit den er, men det faktum at han ikke lenger er der vekker liten bekymring for fremtiden.» – For et år siden var det annerledes.

Siden den første versjonen av ChatGPT ble online 30. november 2022, har millioner av mennesker brukt den til å skrive meldinger, be om en oppskrift eller finne på en historie å fortelle barna sine – som en chatbot så kan lese for dem.

Lanseringen av ChatGPT utløste et kappløp innen AI, og satte giganter som Amazon, Google, Microsoft og Meta opp mot hverandre.

Generativ kunstig intelligens, som er allment sett på som en revolusjon som ligner på fremkomsten av Internett, gir potensialet til å produsere tekst, kodelinjer, bilder og lyder basert på en enkel forespørsel i hverdagsspråket.

Til tross for deres suksess, gir ChatGPT og andre grensesnitt av denne typen også alvorlige bekymringer om risikoen for demokratiet (massiv desinformasjon) eller sysselsettingen (fortrengte karrierer), spesielt.

Sam Altman snakket før den amerikanske kongressen og snakket med statsoverhoder om denne teknologien og bekymringene den vekker.

«Jeg har mye sympati for folks følelser, uansett hva deres følelser er» om ChatGPT, sa Sam Altman til AFP torsdag på sidelinjen av det årlige toppmøtet til Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)-forumet som ble holdt denne uken i San Francisco. .