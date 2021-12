Sam fra Co-Landa forklarer: “Hvis jeg tilfeldigvis gjør det igjen, vil jeg ikke hjelpe Dehiura.”

Sam, som ble fjernet etter en test av logikk, fikk en ny sjanse på Outcast Island. Dessverre tok eventyret slutt etter en kamp på arenaen. “Jeg var skuffet fordi jeg stoppet for den hellige gral. Men jeg er glad vi har kommet så langt“23 år gammel eventyrer forklarer sin exit gjennom potensialet sitt”Umodenhet“.

På sosiale medier sørger mange over Golmarians avgang, men andre nølte ikke med å kritisere måten han spilte på og hans milde oppførsel, spesielt overfor Dehiura. “Mange forstår ikke hvorfor jeg oppførte meg slik. Du må vite at jeg er en fan Ko-Landa Fra femårsalderen. Som Denise Progniard sier det, var det flott for meg å finne meg selv med Creme de la Creme. Noen er fans av Ronaldo, jeg er fan av disse eventyrerne. Alt er hans.“

Men hvis han måtte gjøre det igjen, ville Sam ha gjort det annerledes. “Jeg hjalp Dehiura fordi han hjalp meg på mitt første eventyr. Det er intet unntak. Men hvis jeg måtte gjøre det igjen, blir det klart at jeg ville ha gjort det annerledes fordi jeg følte det Ko-Landa, Alles munn til munn. Så neste gang skal jeg tenke mer på meg selv.“

Dehiura har blitt utestengt av produksjonen fra å snakke om påståtte juksemakere, men Sam sa at han ikke har vært så nær Tahitian denne sesongen. “Dehiura dro tidlig. Jeg bodde sammen med Claude det meste av eventyret, så jeg var veldig nær ham. For meg var han faktisk en storebror og Jade var en mor.“