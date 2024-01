Samantha Fox tilbrakte natten bak lås og slå

Samantha Fox skal ha startet en kamp kort tid etter avgang. «The Sun» melder at en voldelig konfrontasjon fant sted mellom stjernen og en annen passasjer. Tvunget til å reagere ble piloten tvunget til å snu. Flyet returnerte til Heathrow flyplass, hvor flyet til slutt ble kansellert. Den gjenopptok til slutt kursen 24 timer senere.

Passasjerer overnattet på et hotell mens de ventet på et nytt fly, mens sangeren tilbrakte natten bak lås og slå til kausjon ble satt og hun ble løslatt. Samantha Fox uttrykte beklagelse for hendelsene og ga raskt ut en unnskyldningserklæring, og erkjente problemene den hadde forårsaket.

Dette er ikke første gang Samantha Fox har forårsaket hendelser midt i flyet og kollidert med myndighetene. I 2015, under en reise mellom Luton (Storbritannia) og Vilnius (Litauen), ble han allerede sparket av et fly etter å ha fornærmet personalet etter en tilleggsavgift på 35 euro for overflødig bagasje. Episoden forsinket ombordstigning for andre passasjerer.