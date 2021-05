Samarbeider med den første solen

OSLO, Norge, 3. mai 2021 / PRNewswire / – Paddy Hydrogen Electrolyzer, en seksjon Hos ASA (I) (OSE: NEL), Samarbeidet med ledende solselskap First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR), Å bygge integrerte solcelleanlegg (PV).

“Vi er glade for å kunngjøre vårt samarbeid med First Solar, en ledende global produsent av solcellepaneler og utvikler av solenergianlegg på bruksnivå. Offiser John Andre Luke sier.

I første omgang vil den første solenergien og paddy samarbeide om å utvikle et integrert system for styring og tilsyn med kraftproduksjon og datainnsamling (SCADA). Nettverkskonfigurasjonen vil bidra til å forbedre PV-elektrolyser-hybridordningene, noe som resulterer i lavere totalkostnader for hydrogen og elektrisitet. Partene vil over tid utforske flere måter å forbedre og integrere de tekniske komponentene i hele sol- og hydrogenproduksjonsanlegget.

“Med vår miljøvennlige, ansvarlig produserte Cadell-teknologi, er vi godt posisjonert for å imøtekomme markedets etterspørsel etter store mengder grønt hydrogen, med solenergi med lite karbon tilgjengelig i dag Mark Whitmer, Administrerende direktør, First Sun. “Vi er glade for å samarbeide med Paddy, en leder innen produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder, for å bygge integrerte PV-hydrogenkraftverk. Gi.”

First Solar er et ledende amerikansk solteknologiselskap og global leverandør av miljøeffektive solmoduler som er ansvarlige for å fremme kampen mot klimaendringer. Utviklet hos R&D Labs California Og Ohio, Selskapets avanserte tynnfilm PV-moduler representerer neste generasjon solteknologier, og tilbyr et konkurransedyktig, høyt ytende, karbonfattig alternativ til konvensjonelle krystallinske silisium-PV-paneler. Ved å resirkulere det endelige volumet av liv fra råvarer og produksjon, betyr den første solens tilnærming til teknologi bærekraft og et ansvar overfor mennesker og planeten.

Paddy er et globalt, dedikert hydrogenselskap som tilbyr optimale løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi. Vi betjener bransjer, energi- og gasselskaper med ledende hydrogenteknologi. Våre røtter dateres tilbake til før 1927, og siden den gang har vi en stolt historie om utvikling og kontinuerlig utvikling av hydrogenteknologier. I dag dekker våre løsninger hele verdikjeden: fra hydrogenproduksjonsteknologier til hydrogenbensinstasjoner, og hjelper bransjer å bytte til grønt hydrogen, og brenselcellebiler leverer de samme høyhastighets drivstoff- og fossile drivstoffkjøretøyene over lange avstander – uten utslipp.

