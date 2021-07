Samarbeidet innen høyere utdanning mellom Frankrike og Tanzania utvides

Siden det lenge har vært begrenset til språklige aspekter, har samarbeid i høyere utdanning mellom Frankrike og Tanzania blitt utvidet siden 2019 til å omfatte andre fagområder, spesielt innen vitenskapelige felt.

Institusjonelle allianser mellom de to landene tillater nå institusjoner å gjennomføre felles aksjoner som fremmer student- og lærermobilitet, felles forskning, medveiledning av avhandlinger, doble grader og støtte for læring av fransk.

I 2019 ble den første Tanzania-Frankrike Higher Education Fair holdt i Dar es Salaam for å samle universitetets tjenestemenn og diskutere mulige samarbeidsveier for å stimulere akademisk mobilitet, felles forskningsprosjekter og kunnskapsutveksling.

Den andre messen for høyere utdanning i Tanzania-Frankrike vil bli arrangert tidlig i 2022. Siden den gang har mange franske institusjoner uttrykt interesse eller besøkt Tanzania for å etablere relasjoner og bygge partnerskap. Disse inkluderer: handels- og ingeniørskoler i Paris, universiteter i Bordeaux, Aix Marseille og Grenoble.

Sammen jobber forskere fra Tanzania og Frankrike på helseeffektene av plantevernmidler

For å gi et konkret eksempel på et slikt samarbeid mellom universitetene i Tanzania og Frankrike, har den franske ambassaden i år støttet et innovativt forskningsprogram dedikert til helseeffektene av plantevernmidler i Tanzania og mer globalt i Afrika. Målet er å dokumentere de skadelige effektene av plantevernmidler på menneskers helse for å bedre informere og gi råd til regjeringen i Tanzania. Dette forskningsfeltet har fått fart i Afrika de siste årene med økt bruk av plantevernmidler i konvensjonelt jordbruk.

“Potensielt farlige kjemikalier som brukes mye for å bekjempe skadedyr og sikre jordbruksproduksjon, medfører betydelig risiko for menneskers helse og miljøet. Det er viktig å undersøke omfanget av skaden for å informere politikk og intervensjoner, sier Dr. Vera NGOWI, hovedetterforsker og programkoordinator.

Programmet inkluderer forskningssentre fra forskjellige land som Elfenbenskysten, Burkina-Faso, Frankrike, Tyskland, Norge og USA. Mer enn 30 forskere er forpliktet til dette tverrfaglige programmet, som godt kan være et første skritt mot et langsiktig internasjonalt vitenskapelig samarbeid om plantevernmiddelrelaterte helseeffekter.