Sami Zayn mener Usos fortsatt er gode mennesker

Sami Zayn slo seg sammen med Kevin Owens for å vinne det undisputed WWE Tag Team Championship holdt av Jimmy og Jey Uso på WrestleMania 39. Før denne kampen var Zayn veldig nær både Usos som medlem av Bloodline. Nå håper han imidlertid å se bortgangen til denne gruppen.

Zayn reflekterer over den mulige slutten av Bloodline mens han snakker om «The Bump of WWE».

Han erklærer:

Zayn forklarte forholdet sitt til The Usos:

«Enten det er et vennskap, et romantisk forhold eller noe annet i livet, det er akkurat som ethvert annet forhold. Det er tider når vi skilles, men ikke umiddelbart. Selv om de sårer deg, slutter du ikke å bry deg om den personen over natten. Usos har begge gjort det, og Jey har gjort det flere ganger. Det vil alltid være en del av meg som desperat husker båndet vi hadde som brødre. Og det er derfor jeg på et eller annet nivå alltid har elsket [coupure de son]. Jeg vet det høres rart ut, etter alt vi har vært gjennom, men jeg er ikke den eneste som ser det. For de som har sett denne historien i ett år, et og et halvt år, kom tre år senere. Vi så hvordan Roman taklet det. Faktisk har vi sett at Yuzos bar blodstrømmen. Du ser at det Jay har gjort ikke er rettferdig. Samtidig er det vanskelig å synes synd på ham fordi han gjør forferdelige ting og du vil ha hevn. Sånn er vi nå. Store hull må håndteres, og alt smuldrer fordi det må smuldre.