Samiske aktivister blokkerer departementer

Miljøvernere, inkludert samene og svenske Greta Thunberg, sperret fredag ​​midlertidig inngangen til departementene for å kreve riving av vindturbiner som ble erklært ulovlige i Norge for to år siden.

Flere titalls aktivister, mange kledd i tradisjonelle samiske klær, satte seg tidlig om morgenen foran inngangene til flere departementer på den tredje operasjonsdagen mot 151 turbiner installert på Fosen-halvøya på Vestlandet.

Noen timer senere spredte politiet noen av dem ikke-voldelig, hvoretter aktivister samlet seg foran Det kongelige slott, hvor det ukentlige statsråd ble holdt.

Demonstrantene har krevd fjerning av to vindturbiner bygget på land som brukes av samer til reinbeite.

Den 11. oktober 2021 avgjorde Norges Høyesterett at vindturbinene krenket disse urbefolkningens FN-garanterte rettigheter, selv om den ikke tok stilling til turbinenes skjebne.

På hver symbolsk dato siden vedtaket har miljø- og samiske aktivister organisert protester.

– Det er synd at systematisk kolonialisme, menneskerettighetsbrudd og undertrykkelse er en realitet for samer i dag (…), sa Greta Thunberg torsdag etter å ha beleiret konsernets hovedkvarter, Norges offentlige energiselskap Stadtkraft.

Den norske regjeringen ba de berørte samiske gjeterfamiliene om unnskyldning, anerkjente deres menneskerettighetsbrudd og begynte mekling for å forene storfehold og vindturbiner.

Svenske Greta Thunberg (d) protesterer med samer og miljøaktivister foran Helsedepartementet i Oslo 13. oktober 2023 / NTB/AFP

Men olje- og energiminister Terje Ösland sa at det var «umulig» eller «mulig» å rive alle 151 turbinene.

Denne filen er svært viktig fordi den kan fungere som en presedens for annen infrastruktur eller prosjekter som planlegges i de store områdene med samisk tradisjonell bruk.

Betraktet som Europas siste urbefolkning, har det samiske samfunnet rundt 100 000 medlemmer i Norge, Sverige, Finland og Russland.