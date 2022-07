Sammen med Serbia og Norge

Frankrike møter Serbia og Norge i hovedrunden i Futsal World Cup-kvalifiseringen 2024.

Så veiene til Frankrike og Serbia vil krysses igjen i den internasjonale kvalifiseringskampanjen. Etter å ha blitt motarbeidet i VM-kvalifiseringen i 2021, ble de to uttakene plassert i samme gruppe i trekningen av hovedkvalifiseringen til Futsal-VM i 2024 som ble holdt i Nyon (Sveits) torsdag.

Serbia (rangert 16. på FIFAs verdensranking) vant to ganger i oktober 2019 (5-4) og februar 2020 (4-2) etter to tette kamper.

I gruppe 9 vil Blues starte sesongen 2021-2022 med sin første motstander fra Raphael Reynaud-tiden, Norge (rangert på 74. plass på FIFA-rankingen), nøkkelen til to trippelseire i Paris (1-0 Og 6-2)

Kampene i denne hovedrunden spilles mellom september 2022 og mars 2023. Gruppevinneren går direkte til Elite-runden, sammen med de fire beste toerne (hvis ikke det, toeren. De må spille i sluttspillsrunden. Se nedenfor)

Tegne:

Gruppe 1 : Spania, Moldova, Kypros

: Spania, Moldova, Kypros Gruppe 2 : Georgia, Belgia, Østerrike

: Georgia, Belgia, Østerrike Gruppe 3 : Tsjekkia, Bosnia-Hercegovina, Armenia

: Tsjekkia, Bosnia-Hercegovina, Armenia Gruppe 4 : Portugal, Hviterussland, Litauen

: Portugal, Hviterussland, Litauen Gruppe 5 : Kasakhstan, Slovenia, Montenegro

: Kasakhstan, Slovenia, Montenegro Gruppe 6 : Aserbajdsjan, Polen, Hellas

: Aserbajdsjan, Polen, Hellas Gruppe 7 : Kroatia, Ungarn, Israel

: Kroatia, Ungarn, Israel Gruppe 8 : Finland, Romania, Danmark

: Finland, Romania, Danmark Gruppe 9 : Serbia, Frankrike Norge

: Serbia, Norge Gruppe 10 : Italia, Nord-Makedonia, Sverige

: Italia, Nord-Makedonia, Sverige Gruppe 11 : Ukraina, Nederland, Kosovo

: Ukraina, Nederland, Kosovo Gruppe 12 : Slovakia, Latvia, Tyskland

Raphael Reynauds (nasjonaltrener) reaksjon:

«Du vet bare på slutten om det er bra eller dårlig. Det er sikkert at vi utelot Spania, Portugal og noen store land. For oss er det en gjenforeningsgruppe. Jeg er allerede spent på å finne ut Norge, det første laget vi spilte mot. forrige sesong. Forresten laget jeg begynte å trene. Jeg ser det som et godt resultat å møte igjen. Nordmennene er solide, veldig attraktive, når du spiller mot dem skal du ikke falle inn i feil rytme. Dette er eksempelet av trap-nasjonen. Når det gjelder serberne, var de allerede i Frankrikes gruppe under kvalifiseringen til forrige verdensmesterskap. Det er klart at Serbia er en stor futsal-nasjon. Mens vi kommer til å nærme oss disse kampene med mye av ambisjoner. I en kamp kan vi gjøre noe, men det er fortsatt vanskelig. Vær oppmerksom på deres tekniske sofistikerte, taktikk og erfaring. Å være praktisk er viktig. De har til nå alltid plaget oss i disse aspektene. Nå som vi kjenner motstanderne våre, kan vi fullføre kalenderen og sette i gang umiddelbart. Vi har allerede fokus på tidsfrister. »

Veien til VM:

► Hovedtårnet

– 36 lag fordelt på 12 grupper på 3 lag hver (hjemme-/bortekamper).

– 12 gruppevinnere og 4 beste toer kvalifiserer til Eliterunden

– De andre 8 andreplassene deltar i sluttspillet

► Hovedrunde sluttspill

– 8 lag fordelt på fire kamper (hjemme-/bortekamper).

– 4 vinnere vil kvalifisere seg til Elite-runden.

► Elite Tour

– 20 lag fordelt på 5 grupper på 4 lag hver (hjemme-/bortekamper).

– 5 gruppevinnere vil kvalifisere seg direkte til siste etappe.

– De 4 beste toerne deltar i sluttspillet i eliterunden (hvis en europeisk forening blir valgt til å arrangere finalen, deltar kun de to beste toerne i disse sluttspillene).

► Eliterunde sluttspill

– 4 lag deles i to kamper (eller, hvis bare to lag deltar, vil uavgjort avgjøre rekkefølgen på kampene).

– Vinneren(e) vil kvalifisere seg til siste etappe (sted og dato spesifiseres).

Kalender:

Hovedtårnet : september 2022 til mars 2023 (retur)

: september 2022 til mars 2023 (retur) Uavgjort hovedrunde sluttspill : Fredag ​​10. mars 2023

Hovedrunde sluttspill : mandag 10. til onsdag 19. april 2023 (returkamper)

: mandag 10. til onsdag 19. april 2023 (returkamper) Trekning av eliterunden : onsdag 5. juli 2023

Elitetårnet : Må spilles innen 20. desember 2023 (hjemme- og bortekamper)

: Må spilles innen 20. desember 2023 (hjemme- og bortekamper) Trekning i sluttspillet for eliterunden : Torsdag 25. januar 2024

Eliterunde sluttspill : Fra mandag 8. april til onsdag 17. april 2024 (Knockout-turneringer)

Verdenscupvinnere: