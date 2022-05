Sammenstøt brøt ut mellom supportere etter Searing-Molenbeek Dam / Pro League / Barrages / Searing-Molenbeek (0-0) / SOFOOT.com.

Kortvarig fest.

RFC Searing, FC Metz sin samarbeidsklubb, den 17. i Pro League, snappet støtten denne lørdagskvelden etter en kamp preget av voldelige sammenstøt mellom supporterne. RFC, som vant den første etappen mot Molenbeek, trakk andredivisjonsbeboerne. På slutten av kampen kom mange fans av klubben, trent av Jean-Louis Garcia, inn på banen for å feire med spillerne sine.



Dessverre et parti bortskjemt av irritasjonen fra opposisjonssupportere, ivrige etter å slå tilbake etter denne skuffelsen, måtte politiet gripe inn for å kontrollere skaden. Denne søndagen bemerket Lorraine Paris, leder av Pro League, at det ikke fantes slike tiltak «Deres plass i et felt» Og det «Alvorlige hindringer kommer» Skal implementeres neste sesong.

Fans die Han Eigen Ruten inson, Aggressive Pleign n d Sport pescadigen horn trenger i ein stadion. Bund. Fremmed Sandis Jijn fra Gomst. https://t.co/In5HL4xc7g – lorinparys (@ lorinparys123) 1. mai 2022

Molenbeek er en øvelse som burde starte uten sine mange støttespillere.

PF