Samsung 980 Pro er en tilpasset SSD for PlayStation 5

Samsung har designet en spesiell SSD for PlayStation 5. Dette er en variant av PCIe 4.0 SSD.

De PlayStation 5 Den kan endelig få sitt M.2 -spor takket være en programvareoppdatering. Som en påminnelse har Microsoft valgt Enkelt å installere proprietære utvidelseskort På Xboxen hans Serie X, Da Sony valgte en standardløsning, en PC NVMe SSD, men litt mer komplisert å installere. Vi forklarer også hvordan du installerer det I en mappe Og I videoen.

Samsung markedsfører en spesiell SSD

Samsung, en av de største produsentene av SSD -er, har benyttet anledningen til å lansere en spesiell PS5 SSD. Dette er en variant av Samsungs PCIe 4.0 SSD med en modifikasjon. Sistnevnte integreres direkte i en kjøleribbe. I tillegg tilbyr den mer teoretisk ytelse enn Sonys krav, med sitt PCIe 4.0 -grensesnitt, som kan lese opptil 7000 MB / s og skrive med 5100 MB / s.

Til tross for at den har en kjøleribbe, er den bare 8,6 mm tykk, noe som gjør at den kan brukes på andre enheter, for eksempel kompatible bærbare datamaskiner. Den er bare tilgjengelig i november og er dyrere Billigere enn SSD -er : 219,90 euro for 1 TB og 419,90 for 2 TB.