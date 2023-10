Åtte universiteter, 100 studenter og en internasjonal teknologigigant: Samsung Electronics Benelux dobler studentprogrammet «Fremtidens talenter» for dette studieåret. I tillegg til universitetene i Gent, Antwerpen, RSM Erasmus og Vrije Universiteit Amsterdam, KU Leuven, Free University of Brussels, Tilbur Universityg ogUniversitetet i Utrecht har sluttet seg til Samsungs største studentprogram. I henhold juni Y Park.CEO i Samsung Electronics Benelux, dette er et vinn-vinn-program av fem grunner. «Jeg startet Talenter of the Future fra min egen erfaring og mitt eget liv. Jeg ønsker virkelig å hjelpe studenter ved å dele hva bedriften kan gjøre bedre for å forberede dem på deres fremtidige karrierer. Jeg har til og med erfart at denne tiden kan være veldig stressende. , og det er derfor jeg ønsker å lette denne byrden for dagens studenter ved å tilby dette programmet,» forklarer June Park.

«Jeg elsker energien til unge mennesker,» June Park fortsetter. «De ser frem til mulighetene som fremtiden byr på, og er motiverte og ambisiøse. Dette passer Samsung. Vår virksomhet og teknologier utvikler seg raskt. Det er viktig at vi får kontakt med den yngre generasjonen. Det er derfor vi har utvidet våre fire- årsprogram til åtte universiteter og i år vil ikke mindre enn hundre masterstudenter fra ulike felt få muligheten til å oppdage hvordan selskapet vårt fungerer.» June Y. Park har fire gode grunner til denne utvidelsen:

1. Glade unge mennesker med tilfredsstillende karrierer

«Det nære engasjementet av studenter i næringslivet har en innvirkning på samfunnet som helhet. Ved å lytte til dem, forstå miljøet deres og tilpasse virksomheten til deres behov, får vi glade unge mennesker og blomstrende karrierer. I Nederland har en i fire unge arbeidstakere i alderen 18 til 34 år klager over profesjonell utbrenthet, ifølge data fra den nasjonale undersøkelsen om arbeidsforhold publisert i september. Også i Belgia leser vi ofte om denne bekymringsfulle trenden. Den første fasen av karrieren deres er ofte forvirrende og stressende. Vi ønsker å forberede og veilede studenter best mulig når de kommer ut på arbeidsmarkedet. Det er viktig at de har en god ide om hva som venter dem. Studenter som deltar på programmet «Fremtidens talenter» har dette fordel: nei Nei De går blindt inn i næringslivet, i løpet av programmet lærer de å ha tillit til egne evner og forstå viktigheten av teamarbeid. «Samhold er styrke, jeg tror virkelig på det.»

2. Teori og praksis går hånd i hånd

«Selvfølgelig er det veldig nyttig å lære samfunnsvitenskapens metodikk ved for eksempel universitetet. Men hva om vi bidro til å integrere essensen av realfag i praksis? Da jeg var samme student og søkte jobb, har jeg også Jeg møtte denne forskjellen mellom teori og praksis. Med programmet «Fremtidens talenter» plasserer vi allerede studentene delvis i felt, samtidig som de lar dem nyte studentlivet fullt ut. De lærer å koble teori og praksis. Spesifikt, gjør How to skrive en markedsplan? Hvordan tenke kommersielt? Hvordan ta datadrevne beslutninger? Samsung tilbyr mesterklasser om tekniske ferdigheter, mens vår partner Cute Solutions diskuterer myke ferdigheter, som kreativ tenkning eller presentasjonsevner. Hver gang «Flere universiteter er interessert i programmet vårt, fordi de også ser fordelene med denne praktiske opplæringen.»

3. Studentene er en referanse for trender og inspirasjon.

«Vi lærer mye av studenter. For å skape og optimere teknologien vår, er forbrukerne våre vår daglige referanse: de forteller oss hvilke teknologier de ønsker å se utviklet for bestemte produkter eller markeder. Vi må rett og slett lytte til denne unge generasjonen som ser verden på en helt annen måte. De veileder oss mot nye trender og forventninger. De lærer oss hva som er «cringe» og hva som ikke er det (ler). De introduserer oss for deres tankeverden, noen ganger overraskende, innrømmer jeg. Under siste Under årets mesterklasser «Det var flere øyeblikk da studentene overrasket oss med sine kritiske spørsmål og kreative visjoner.»

4. Støtte elevene til å oppnå en sunn virksomhet og fremtid

«I Nederland og Belgia er rundt 75 % av ungdommene fra generasjon Z studenter. Dette representerer mer enn 3,3 millioner unge mennesker i Benelux.1.​ Det er derfor logisk at studenter er en vesentlig del av dagens og morgendagens samfunn. Siden teknologi også vil avgjøre en bedre fremtid, er samarbeidet mellom Samsung og studenter åpenbart. Vi ønsker at studentene skal maksimere sin personlige og profesjonelle utvikling og realisere sitt fulle potensial. For å utføre dette oppdraget har vi i tillegg til «Fremtidens talenter»-programmet utviklet fem andre inspirerende prosjekter som tar for seg tre nøkkelpilarer for studenter: personlig utvikling, akademisk suksess og karrieremuligheter. Med InspirasjonsakademietFor eksempel ønsker vi å inspirere deg, med løse for i morgenvi vil at de skal tenke kreativt og med Studer med Samsung, vi ønsker å hjelpe dem å studere uten stress og på en produktiv måte. Å utvikle en gjennomtenkt studentstrategi er berikende for vår virksomhet og for samfunnet. Tross alt har vi alle godt av en glad og komfortabel ung generasjon, gjør vi ikke?»