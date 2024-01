Samsung ga ut den AI-drevne teaseren i Galaxy S24-serien

Teaser for «Galaxy Unpack». Samsung Electronics Co. En teaser for Galaxy Unpackeds kommende arrangement er planlagt til onsdag 10. januar 2024 (lokalt) i Paradise, Nevada, USA på Spherical Music and Entertainment Arena som ligger nær Las Vegas Strip. tid). (Foto med tillatelse fra Samsung Electronics. Videresalg eller arkivering forbudt)

Seoul, Jan. 16 (Yonhap) — Samsung Electronics Co. har gitt ut en teaser for den nye Galaxy S24-serien på et «Galaxy Unpack»-arrangement, planlagt til 17. januar (amerikansk tid) i San Jose, California, under en pressekonferanse holdt av forbrukeren elektronikkgiganten. Showet (CES) 2024 ble holdt i Las Vegas, USA. I denne videoen blir tre titanfargede stjerner 4 stjerner som ruller som en konstellasjon i verdensrommet, mens tre standard app-ikoner integrert i enheter i Galaxy S24-serien vises.

I følge ekspertanalyse antyder disse bildene de kunstig intelligens (AI) teknologifunksjonene som Samsung vil integrere i sin nye Galaxy 24-serie med smarttelefoner. For denne nye Galaxy 24-serien vil elektronikkselskapet integrere en applikasjonsprosessor (AP) designet av det amerikanske selskapet Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy eller Samsungs Exynos 2400. Disse to prosessorene vil utgjøre kjernen i en integrert autonom AI-prosess kalt «On Device AI» i de nye smarttelefonene.

Tre representative applikasjoner som er nærmere brukernes daglige liv er Live AI Phone Call Translator, Night Mode Zoom og Generative Editor. Bruken av simultanoversettelse for telefonsamtaler er ikke avhengig av AI-serveren, da den er basert på AI-en som er innebygd i smarttelefonen. Samsung annonserte allerede integrasjonen av denne funksjonaliteten i november i fjor.

Zoom til nattmodus lar deg forstørre et bilde opptil 150 ganger, mens den generative editoren vil gi funksjonalitet for automatisk å fylle eller fjerne bakgrunnen til et bilde. Samsung Note-appen vil også bli drevet av funksjonen til å skrive et utkast skrevet av brukeren og konvertere det til en e-postmelding ved å analysere nyansen og konteksten til teksten.

Når det gjelder de fysiske spesifikasjonene til Samsungs nye smarttelefoner, vil de aluminiumsbaserte Standard- og Plus-modellene ha en 0,1-tommers (0,25 cm) forstørret flatskjerm, mens Ultra-modellen, som tar i bruk titan, vil ha en mindre skjerm. Tidligere modell.

Lysstyrken til disse nye smarttelefonene er 49 % høyere enn de tidligere modellene (opptil 1750 nits). Samsung vil ta i bruk en AMOLED 2X-skjerm med en lysstyrke på 2600 nits. Når det gjelder kameraet, har Standard- og Plus-modellene maksimalt 50 millioner piksler, mens Ultra-modellen har et kamera på 200 millioner piksler. Prisene på Standard- og Plus-modellene vil forbli frosne, mens Ultra vil se en liten prisøkning.

