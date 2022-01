Samsung Galaxy S22, smarttelefon for videospill takket være denne teknologien

Begynnelsen av året 2022 vil være rik for elskere av ny teknologi. Fordi Samsung ville vente til neste februar med å presentere sine nye smarttelefoner. Det er klart vi snakker av Galaxy S21 FE men over alt fra utvalget Galaxy S22. Hvis den første ble avslørt i en unboxing-video, forblir den andre et mysterium, men lekkasjer øker. Og i dag får vi vite at smarttelefonen vil bli dedikert til videospill takket være til teknologien som tilbys av Exynos-brikken din (sannsynligvis Exynos 2200). Samsung har avduket en teaser av den nye komponenten som lar oss vite litt mer. Det er åpenbart ingenting som bekrefter at den vil være til stede i Galaxy S22, men alle forhåpninger er tillatt.

Videospill i hjertet av Samsungs Galaxy S22 takket være denne teknologien

#PlaytimeIsOver. Spillmarkedet er i ferd med å bli seriøst. Følg med for neste #Exynos med den nye GPUen født fra RDNA 2. 11. januar 2022. pic.twitter.com/0H2MeVUbeS – Samsung Exynos (@SamsungExynos) 30. desember 2021

Samsung forbereder seg på å lansere sin nye Exynos-brikke (Exynos 2200?) for 11. januar. Og med en video viser det koreanske selskapet oss at det forbereder mye for spillerne siden denne komponenten mistenker at en GPU bruker AMDs RDNA 2-grafikkarkitektur. En teknologi som finnes i PS5 og Xbox Series X! Og selv om Galaxy S22, forutsatt at den vil dra nytte av teknologien, ikke vil bli en spillkonsoll, betyr det fortsatt en mer komfortabel spillopplevelse. Bare teaseren forteller oss: ” Spilletiden er over Det er nok å si at lanseringen av serien neste måned øker alle forventninger.

Og gode nyheter for franske forbrukere. Mens mange vil ha Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-brikke, Frankrike drar nytte av Exynos 2200 og dens forbedrede grafikktilnærming. Det er nok å si at eierne av den fremtidige Galaxy S22 i vår region kan være glade. Det er tross alt flere og flere aktører og industrien er i milliardklassen. Mobilspill demokratiserer gradvis. Husk at utvalget skal presenteres på CES 2022 neste uke ifølge rykter å se i februar 2022. Det er ingen tvil om at oppmerksomheten i de kommende ukene vil bli rettet mot Samsung. Produsenten dominerer telefonimarkedet og ønsker å beholde sin plass.